    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня

    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине

    Грушко: Россия не видит Европу среди переговорщиков по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    27 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (68)
    27 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    @ Jens Kalaene/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    Европейская комиссия окажет финансовую поддержку странам Балтии и Финляндии, пострадавшим от введенных Евросоюзом санкций против России, сообщает Politico. Эти регионы особенно сильно пострадали из-за снижения туризма, инвестиций, а также из-за резкого падения объемов приграничной торговли.

    План поддержки возглавляет комиссар по региональной политике Раффаэле Фитто, отмечает издание. Балтии и Финляндии предстоит представить свои требования на саммите стран Восточной Европы в Хельсинки 16 декабря.

    По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, региону требуется особое внимание, так как геополитическая ситуация негативно сказалась на инвестициях и развитии бизнеса. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил: «Экономика Эстонии пострадала больше всего от войны, появилось множество проблем с инвестициями и рабочими местами».

    Как пишет издание, объем срочной финансовой поддержки будет небольшим, так как бюджет Евросоюза почти исчерпан, а новая многолетняя финансовая программа вступит в силу только в 2028 году. При этом страны требуют предоставить прибалтийским компаниям приоритетный доступ к будущим фондам.

    Чиновники из региона также обсуждают с Брюсселем возможное смягчение правил господдержки бизнесу и получение гарантий Европейского инвестиционного банка для инвесторов. Однако по оценке дипломатов, масштабной финансовой помощи в ближайшие годы ждать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврочиновники обсуждают планы по использованию замороженных российских активов в своих интересах.

    Прибалтийские страны стремятся сохранить хотя бы минимальные экономические связи с Россией, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.

    Комментарии (12)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 08:43 • Новости дня
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Германии разрабатывают «на случай войны с Россией» план, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым оно получило доступ.

    Вооруженные силы Германии разрабатывают план переброски до 800 тыс. военных НАТО на восток, чтобы усилить оборону альянса в случае возможного конфликта с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.

    План получил название OPLAN DEU и предусматривает массовую переброску союзнических сил к предполагаемой линии фронта, которая проходить по территории ФРГ не будет.

    В статье говорится, что около двух с половиной лет назад группа высокопоставленных офицеров из Германии начала разрабатывать этот секретный документ. «На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути», – цитирует издание материалы плана.

    Ключевая роль Германии на данном этапе – стать плацдармом для транспортировки войск и грузов на восток. Аналитики Wall Street Journal подчеркивают, что немецкая инфраструктура пока не подготовлена к военному сценарию, а бюрократия, ориентированная на мирное время, и требования к защите данных могут затруднить быструю мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разрабатывает проект так называемого «военного Шенгена» для ускорения передвижения войск и техники по территории Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Запад ведет подготовку к возможной большой войне на европейском континенте.

    В странах на восточном фланге НАТО усиливают железнодорожную инфраструктуру для оперативной переброски сил и боеприпасов.

    Комментарии (18)
    27 ноября 2025, 07:13 • Новости дня
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У британской стороны почти полностью отсутствуют ресурсы для дальнейшей финансовой помощи киевскому режиму, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    У Лондона наблюдается крайне сложная финансовая ситуация, средств для дальнейшего финансирования Украины практически не осталось, сказал Келин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что разговоры в Британии о конфискации российских суверенных активов связаны с нехваткой собственных ресурсов. Посол подчеркнул, что уже с начала 2026 года финансирование Киева прекратится, так как внутренних резервов для этих целей не имеется.

    Дипломат выразил мнение, что без существенной поддержки со стороны США рассчитывать на продолжение западной финансовой помощи Украине не стоит. Келин добавил, что в Британии продолжают ссылаться на «коалицию желающих», но из около 30 стран этой группы осознанную поддержку могут оказать только Германия, Франция и Британия.

    Он также отметил, что «коалиция желающих» представляет собой объединение стран, созданное с целью усиления поддержки Киева, и она возникла в марте 2025 года.

    Ранее Келин отмечал, что британская сторона, продолжая жить в мире иллюзий, собирается усилить давление на Москву путем дальнейших поставок вооружения Киеву.

    Напомним, Лондон призывал Россию сесть за стол переговоров по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, удастся ли Британии снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear выразил обеспокоенность тем, что передача замороженных российских активов Украине может увеличить долговую нагрузку Евросоюза, сообщает Financial Times (FT).

    Базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear предупредил о возможном увеличении долговых обязательств Евросоюза при использовании замороженных российских активов в пользу Киева, передает ТАСС.

    Представители компании отметили, что такой подход будет рассматриваться за пределами Евросоюза как фактическая конфискация и может ухудшить финансовую репутацию региона.

    Ранее страны «Группы семи» передали Киеву 30,9 млрд евро из суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, о чем заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск

    Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Васюковку в ДНР
    Российские войска освободили Васюковку в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Васюковку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ около Северска, Закотного, Кирово, Бондарного, Берестока, Миньковки, Николаевки, Иванополья, Степановки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, танк, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевую машину РСЗО «Град» и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, израильская радиолокационная станция RADA, станция РЭБ, семь складов боеприпасов, матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Могрицы, Мирополья, Алексеевки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Старицей и Удами.

    При этом противник потерял более 135 военнослужащих

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки Харьковской области, Яровой и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь бронемашин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV, американская 155-мм гаубица М777, десять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Новоалександровки, Сергеевки, Нового Донбасса, Родинского ДНР, Межевой и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного. Были  отражены восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной украинской группировки. В итоге уничтожены до 30 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М-113 и шведская боевая бронемашина Viking.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и пикап.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 465 военнослужащих, танк и девять бронемашин.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Воздвижевки, Малиновки, Доброполья, Гуляйполя Запорожской области и Отрадного Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, самоходную артиллерийскую установку и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Иванополье в ДНР, а также соседнее с Гуляйполем Затишье.

    В минувшие выходные они освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 11:21 • Новости дня
    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Politico: США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров, сообщает Politico.

    США выразили позицию о необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до согласования любых гарантий безопасности, передает Politico.

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров. Рубио отметил этот подход как основной в недавних консультациях с европейскими дипломатами, где подчеркивалось: Белый дом пока не готов приглашать украинское руководство в Вашингтон до подписания договоренности.

    На прошлой неделе Вашингтон выдвинул пакет предложений, согласно которым Украина может ограничить численность армии 600 тыс. человек без аналогичных ограничений для российских сил, что вызвало неоднозначную реакцию среди западных союзников. Американские власти при этом защищают этот 28-пунктовый план как отправную точку, а не окончательное решение.

    Некоторые члены НАТО, а также отдельные представители Республиканской партии Конгресса, выступили за предоставление Украине серьезных гарантий безопасности, сравнимых с пятой статьей устава НАТО. Однако, как отметил Дон Бэкон из Палаты представителей, такое соглашение возможно при условии серьезных уступок Киева по спорным территориям. Один из европейских дипломатов заявил, что разработанные США предложения, по сути, не учитывают вопросы прав человека или международного законодательства.

    В целом США постепенно занимают более нейтральную позицию в диалоге между Киевом и Москвой, что вызывает озабоченность у ряда европейских стран, опасающихся смещения баланса в пользу Москвы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих создаст рабочую группу по гарантиям безопасности Украине во главе с Францией и Британией при участии Турции и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в обсуждении архитектуры безопасности потребуется позднее.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Комментарии (4)
    27 ноября 2025, 12:03 • Новости дня
    Италия стала лидером по выдаче шенгенских мультивиз россиянам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне чаще всего получают шенгенские мультивизы в Италии, в то время как Франция и Испания стали выдавать преимущественно однократные визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Лидером среди стран ЕС по количеству выданных мультивиз гражданам России остается Италия, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.

    После обновления визовых правил Евросоюза 7 ноября у туроператоров появилась статистика по выдаче шенгенских виз: процесс оформления виз продолжается, но многие страны увеличили выдачу однократных виз.

    Италия сохранила лидерство по числу мультивиз, включая краткосрочные (три-шесть месяцев), годовые и даже двухлетние, особенно для россиян с хорошей визовой историей.

    Франция, которая до недавнего времени чаще других предоставляла россиянам мультивизы, в последние три недели выдавала главным образом однократные визы.

    Испания также преимущественно оформляет однократные визы, а ситуация осложняется нехваткой свободных слотов для записи.

    «Записаться в визовые центры Испании практически нереально, в то время как у Италии и Франции в Москве и Петербурге ситуация стабильнее», – пояснили в АТОР.

    Греция и Венгрия не изменили подход к выдаче виз: обе страны не были склонны к частой выдаче мультивиз. Греция продолжает выдавать визы под конкретную поездку, а для круизов с 7 ноября оформила двукратные визы на срок круиза, что ранее было возможно только для мультивиз. В то же время сложности с подачей документов в их консульствах не возникает.

    Венгрия осталась одной из наиболее лояльных стран по отношению к россиянам: большая часть виз однократные, однако мультивизы на год периодически выдают, сроки рассмотрения заявок составляют примерно три-четыре недели, а процент одобрения превышает 90%.

    Болгария, Хорватия, Словакия и Австрия также продолжают выдавать российским туристам преимущественно однократные визы.

    В начале ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения. Евросоюз объяснил эти ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    МВД разоблачило новую схему обмана пенсионеров

    В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с пенсиями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новую мошенническую схему с предложением перевести пенсионные накопления в фиктивные программы выявили в России, пенсионерам обещают быстрые и крупные выплаты, предупредили в МВД.

    О новом виде мошенничества со сбережениями пенсионеров сообщили в управлении по борьбе с IT-преступлениями МВД.

    Злоумышленники связываются с пожилыми россиянами по телефону или через мессенджеры и предлагают перевести пенсионные сбережения или накопления в якобы существующую «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий».

    Мошенники обещают «мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия», сообщили в ведомстве.

    В МВД отдельно подчеркнули, что программа государственного софинансирования пенсий уже закрыта для новых заявок. Вступить в нее можно было только между 1 октября 2008 года и 31 декабря 2014 года, а все взносы принимались до 31 января 2015 года.

    Программа долгосрочных сбережений реально существует, но ее можно оформить только напрямую в лицензированном негосударственном пенсионном фонде, через официальный сайт или лично в офисе НПФ. В киберполиции отметили: «Любые предложения оформить ее по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте – признак мошенничества».

    В ведомстве напомнили, что госорганы не звонят гражданам с инициативой участвовать в финансах, не требуют дистанционной передачи СНИЛС, паспортных или других личных данных. Подобные звонки и сообщения являются поводом сразу насторожиться и прекратить общение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД назвали основной маркер при мошенничестве от имени Пенсионного фонда.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк также отметила, что злоумышленники часто сообщают о якобы «опасности» сбережений граждан.

    Кроме того, аферисты прибегают к подделке переписок с украинскими спецслужбами для запугивания людей.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Марочко сообщил о переходе 90% Волчанска под контроль ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС России перешло 90% его территории, 10% города остаются серой зоной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска заняли основную часть Волчанска, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что освободительные действия привели к тому, что около 90% территории городского поселения перешли под контроль ВС России, тогда как около 10% остаются в так называемой серой зоне, где продолжаются активные боевые действия.

    Марочко сообщил, что российские военные проводят операцию по зачистке города и уничтожают украинские подразделения в его окрестностях.

    Эксперт подчеркнул, что украинские войска в спешке проводят передислокацию своих подразделений по направлению Вильча – Волчанские Хутора, а также активно пытаются укрепить оборонительную линию на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России и Азовским морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск десять БПЛА сбиты над территорией Курской области, четыре – над Белгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, один – над Ростовской и один – над Рязанской областями, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 16.00 до 20.00 мск российские средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью. Три дрона также уничтожили над Курской областью. Один беспилотник сбили над Крымом.


    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с Россией

    Степашин заявил о воссоединении Одессы и Николаева с Россией на следующем этапе

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса и Николаев в перспективе могут присоединиться к России без военных действий и только на добровольной основе, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По словам Степашина, желательно, чтобы воссоединение Одессы и Николаева с Россией произошло на добровольной основе, без войны на следующем этапе, передает ТАСС.

    Степашин также подчеркнул важность поиска мирного урегулирования ситуации, добавив, что сейчас вопрос заключается в реализации предлагаемого США плана из 28 пунктов, а дальнейшее развитие событий станет понятно со временем. По его мнению, такой подход может быть более эффективным, чем силовые сценарии.

    Одесса и Николаев занимают важное место в истории России. Одесса была основана в 1794 году по указу Екатерины II и стала крупным морским и торговым портом на Черном море. Николаев возник в 1788 году как верфь по инициативе князя Григория Потемкина и впоследствии превратился в экономический и судостроительный центр региона.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие жители Одессы и Николаева боятся открыто говорить о своем желании связать судьбу с Россией из соображений безопасности.

    Советник президента Путина Николай Патрушев подчеркнул, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом.

    Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и немного еврейским.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 06:21 • Новости дня
    Российский боец на самодельном квадроцикле спас брата-близнеца на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морской пехотинец группировки войск «Центр» вытащил из-под огня своего раненного брата-близнеца, доехав до него на собранном собственными руками квадроцикле, рассказали гвардии матросы Максим и Илья Рыжиковы в видео Минобороны России.

    Морской пехотинец группировки войск «Центр» спас своего брата-близнеца, который был ранен в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. Военнослужащий Илья Рыжиков рассказал, что быстро доехал до брата на самодельном квадроцикле, не надев в спешке даже бронежилет и каску. По его словам, сопровождающий вовремя обнаружил раненых, что позволило вовремя эвакуировать людей.

    Илья уточнил: «Я пер на всю гашетку, прискакал туда. Хорошо, что сопровождающий заметил, что они в гараже, вышли вовремя. Я проехал уже, конечно, он мне по плечу [хлопает], говорит: «Вот они, назад». Я говорю: «Давай, спрыгивай, контроль я сзади включил». Развернулся, ребят забрал». В результате ему удалось эвакуировать около восьми человек.

    Он также поделился деталями о квадроцикле, собранном вместе с братом в гараже. Машина может разгоняться до 200 км/ч, оснащена двигателем от Lada Priora и автоматической коробкой передач от Lada Granta. По словам бойца, техника неоднократно выручала их при эвакуациях, особенно по грязным и труднопроходимым дорогам, благодаря постоянному полному приводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3. Командир батальона ВС России рассказал о бегстве ВСУ в зоне действий морпехов 155-й бригады. Морпехи Балтийского флота дали отпор десанту на учениях «Запад-2025».

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 23:16 • Новости дня
    МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о программе финансирования

    Tекст: Антон Антонов

    МВФ и Киев достигли предварительного соглашения на уровне экспертов относительно новой программы расширенного финансирования примерно на 8,2 млрд долларов, сообщил лидер команды переговорщиков МВФ Гэвин Грей.

    По словам Грея, речь идет о предварительном соглашении по запросу о новой 48-месячной программе расширенного финансирования с возможным доступом к средствам в размере 5,94 млрд специальных прав заимствования (около 8,1 миллиарда долларов, или 295% квоты), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре делегация Международного валютного фонда приступила в Киеве к обсуждению возможности запуска новой расширенной программы для Украины на ближайшие годы.

    МВФ рассчитывает на ужесточение контроля расходов Киевом и увеличение внутренних финансовых ресурсов.

    Комментарии (0)
