Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.9 комментариев
Во Львовской области 76 населенных пунктов остались без света
Во Львовской области 76 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Обрушившаяся на Львовскую область на западе Украины мощная буря привела к масштабным отключениям света, повалив 30 деревьев и повредив несколько автомобилей, сообщили в областной администрации.
В областной администрации сообщили о серьезных последствиях непогоды. «Из-за непогоды во Львовской области обесточены 76 населенных пунктов… Из них 18 – полностью и 58-частично», – говорится в официальном заявлении ведомства, передает РИА «Новости».
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о разрушениях непосредственно в городе. По его словам, шквалистый ветер повалил 30 деревьев, повредил здание районной администрации и семь припаркованных автомобилей.
Масштаб разбушевавшейся стихии подтверждают многочисленные кадры очевидцев. Украинские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых мощные порывы ветра с легкостью поднимают в воздух тяжелую городскую лавку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальной жары и перегрузки энергосистемы в нескольких областях Украины начались экстренные отключения электроснабжения.
Напомним, в Киеве и ряде других украинских регионов анонсировали графики почасового прекращения подачи электроэнергии.
На юге Одесской области из-за неспособности энергосистемы справиться с нагрузками ввели ограничения на подачу электричества.