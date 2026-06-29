Во Львовской области 76 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Tекст: Дарья Григоренко

В областной администрации сообщили о серьезных последствиях непогоды. «Из-за непогоды во Львовской области обесточены 76 населенных пунктов… Из них 18 – полностью и 58-частично», – говорится в официальном заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о разрушениях непосредственно в городе. По его словам, шквалистый ветер повалил 30 деревьев, повредил здание районной администрации и семь припаркованных автомобилей.

Масштаб разбушевавшейся стихии подтверждают многочисленные кадры очевидцев. Украинские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых мощные порывы ветра с легкостью поднимают в воздух тяжелую городскую лавку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальной жары и перегрузки энергосистемы в нескольких областях Украины начались экстренные отключения электроснабжения.

Напомним, в Киеве и ряде других украинских регионов анонсировали графики почасового прекращения подачи электроэнергии.

На юге Одесской области из-за неспособности энергосистемы справиться с нагрузками ввели ограничения на подачу электричества.