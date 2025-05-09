Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы

Лидер КНДР посетил посольство России в Пхеньяне на годовщину Победы

Tекст: Евгения Караваева

Ким Чен Ын вместе со своей дочерью и высокопоставленными чиновниками посетил российское посольство в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Лидер КНДР произнес поздравительную речь, в которой отметил: «Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества».

Ким Чен Ын также поздравил российский народ с праздником Победы, пообещав, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе. Он подчеркнул, что отношения и дружба между КНДР и Россией достигли уровня «истинных братьев по оружию».

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зарубежные лидеры прибыли в Кремль для участия в праздновании Дня Победы. Президент России принял парад Победы на Красной площади. Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.