Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы
Лидер КНДР посетил посольство России в Пхеньяне на годовщину Победы
Глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, лично поздравив российский народ и отметив значимость исторических событий.
Ким Чен Ын вместе со своей дочерью и высокопоставленными чиновниками посетил российское посольство в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Лидер КНДР произнес поздравительную речь, в которой отметил: «Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества».
Ким Чен Ын также поздравил российский народ с праздником Победы, пообещав, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе. Он подчеркнул, что отношения и дружба между КНДР и Россией достигли уровня «истинных братьев по оружию».
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зарубежные лидеры прибыли в Кремль для участия в праздновании Дня Победы. Президент России принял парад Победы на Красной площади. Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.