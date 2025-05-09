Путин принял парад Победы на Красной площади в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, появился на центральной трибуне и выступает с традиционной речью, поздравляет россиян с праздником и напоминает о героизме советских солдат. Он также объявит минуту молчания в память о погибших, сообщает ТАСС.

В параде принимают участие парадные расчеты армии России, а также делегации 13 иностранных государств, включая Китай, Беларусь, Вьетнам, Египет, Казахстан, Монголию, Мьянму и Узбекистан. Как отмечал глава государства, парадный расчет из КНР стал самым многочисленным среди иностранных участников.

Путин принимает парад Победы на Красной площади уже в двадцать второй раз, впервые как президент он появился на трибуне 9 мая 2000 года. В период с 2008 по 2011 годы парад принимал Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента, а Путин, будучи премьер-министром, присутствовал на мероприятии.

Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.