Подтверждены сроки проведения российско-индийского саммита
Лавров: Саммит России и Индии пройдет в Нью-Дели через три недели
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита, который состоится в столице Индии уже в следующем месяце.
Он отметил, что встреча пройдет в Нью-Дели через три недели, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул своевременность текущего визита индийского коллеги в Россию в связи с подготовкой двустороннего саммита.
Лавров сделал это заявление в начале переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина посетить Индию до конца 2025 года для участия в российско-индийском саммите.
В сентябре Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.