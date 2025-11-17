Подтверждены сроки проведения российско-индийского саммита

Лавров: Саммит России и Индии пройдет в Нью-Дели через три недели

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что встреча пройдет в Нью-Дели через три недели, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул своевременность текущего визита индийского коллеги в Россию в связи с подготовкой двустороннего саммита.

Лавров сделал это заявление в начале переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина посетить Индию до конца 2025 года для участия в российско-индийском саммите.

В сентябре Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.