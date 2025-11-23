  • Новость часаПосле атаки украинских дронов на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье создан оперштаб
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    Келлог назвал позерством заявления Украины об отказе признать потерю территорий
    Сын экс-президента Киргизии Атамбаева задержан за призыв к свержению власти
    Украина атаковала Шатурскую ГРЭС в Московской области
    Российские войска освободили Петровское, Тихое и Отрадное
    ХАМАС объявило о готовности возобновить боевые действия в Газе
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    В Госдуме ответили Литве на угрозу блокировки Калининграда
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    74 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    23 ноября 2025, 14:30 • Новости дня

    Ушаков сообщил о подготовке визита Путина в Индию

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале декабря президент России Владимир Путин посетит Индию, где планируется обсудить выполнение договоренностей о ежегодных встречах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Россия и Индия проводят активную подготовку к визиту президента Владимира Путина, который ожидается в начале декабря, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что стороны уверены в плодотворности будущей встречи и уже согласовали сроки визита, но официальное объявление последует совместно с индийскими партнерами.

    Ушаков подчеркнул, что основное значение встречи заключается в возможности реализовать договоренность между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о ежегодных переговорах. По его словам, каждая такая встреча позволяет лидерам стран обстоятельно обсудить ключевые двусторонние темы, а также актуальные вопросы международной политики.

    «Этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам», – подчеркнул Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

    Ушаков также отметил, что визит будет иметь особое значение для развития дальнейших отношений между двумя странами. По словам помощника президента, такие встречи способствуют укреплению стратегического партнерства и установлению новых форм сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе саммита президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется подписать ряд соглашений. Стороны готовят документы о сотрудничестве в миграционной сфере. В повестку встречи также входит обсуждение экономических проектов.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Путина принять участие в этом саммите. Путин встретился 18 ноября с главой МИД Индии в Кремле.

    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    Комментарии (5)
    21 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине

    Политолог Асафов: Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт на Украине

    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках встречи на Аляске заложили контуры будущего процесса урегулирования конфликта на Украине. Эти договоренности поддержали большинство государств планеты, но неготовность к миру Киева и Брюсселя сделали нормализацию ситуации затруднительной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В пятницу Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование на Украине – в том числе в рамках плана Трампа.

    «Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

    «В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске. Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

    «Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

    «Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – заключил Асафов.

    В пятницу Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Президент уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

    «Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», – пояснил российский лидер.

    В то же время Россия готова к мирным переговорам, а также готова обсуждать все детали предполагаемого плана. Но и принципиальный отказ Киева Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». «Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», – добавил глава государства.

    Днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество, которое продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.

    Комментарии (17)
    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»

    Путин пригрозил Киеву повторением событий в Купянске на других участках фронта

    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

    Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

    По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

    Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

    «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (11)
    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Комментарии (12)
    21 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время заседания с Совбезом РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

    Путин подчеркнул: «Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя». По мнению президента, корень подобной позиции связан не только с низким уровнем компетентности, но и с отсутствием объективной информации о реальной обстановке на фронте, передает ТАСС.

    Президент добавил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают возможных последствий таких заблуждений и не понимают, к чему это может привести.

    Ранее Путин заявил, что отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске.

    Российский лидер также сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 21:35 • Новости дня
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Глава государства попросил начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова доложить ему о выполнении этого поручения, передает ТАСС.

    «Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Комментарии (11)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (11)
    20 ноября 2025, 21:27 • Новости дня
    Путин заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», – сказал он, передает ТАСС. Президент провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Во время встречи были заслушаны подробные доклады командиров о ситуации на различных направлениях, в том числе вокруг Купянска, Константиновки и на Краматорском направлении. Представитель Кремля подчеркнул, что командир группировки «Запад» проинформировал президента о положении дел на Купянском направлении.

    Песков также сообщил, что Кремль вскоре опубликует видеокадры посещения командного пункта президентом.

    В октябре Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 23:23 • Новости дня
    Путину доложили об освобождении Петропавловки в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий группировкой войск «Запад» командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – доложил Кузовлев.

    Он добавил, что противник неоднократно пытался деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол и вырваться из кольца окружения.

    «Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», – рапортовал командующий.

    Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска. Командующий группировкой «Запад» ВС России доложил, что освобожден Ямполь на Краснолиманском направлении.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Путин заявил, что план Трампа по Украине был модернизирован

    Путин: США после Аляски предложили модернизированный план по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент Владимир Путин на совещании Совбеза рассказал, что текст новой версии мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может лечь в основу урегулирования.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза объявил, что США после переговоров на Аляске предложили модернизированный план по урегулированию ситуации на Украине, состоящий из 28 пунктов.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля. 

    Путин связал паузу в переговорном процессе с тем, что Вашингтон не сумел получить согласие Киева на реализацию мирного плана, и Украина выступает против. Президент указал, что причина негативной позиции кроется в иллюзиях киевского руководства и его европейских союзников относительно стратегического поражения России.

    «После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее на совещании заявил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Президент допустил использование мирного плана США как основы для дальнейших переговоров по урегулированию на Украине. Путин уточнил, что обсуждение мирных инициатив Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 16:23 • Новости дня
    Песков заявил о квалификации киевского режима как преступной группировки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин накануне в ходе выступления охарактеризовал руководство Украины как преступную группировку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что, как передает ТАСС, президент РФ Владимир Путин дал определение киевскому режиму, назвав политическое руководство Украины преступной группировкой. По словам пресс-секретаря Кремля, президент таким образом квалифицировал действия киевских властей.

    Песков отметил, что указание Путина прозвучало в контексте обсуждения ситуации с отсутствием команд на сдачу в плен украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, на что ранее обратил внимание начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

    Президент России в своем выступлении дал оценку действиям киевского руководства после слов Герасимова о происходящем в зоне боевых действий.

    Напомним, Путин заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку и не заботится о гражданах страны.

    Президент провел совещание с военными на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации на разных участках фронта, включая район Купянска.

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении мирного плана Трампа до саммита на Аляске

    Путин: Мирный план Трампа обсуждался еще до саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждение мирных инициатив Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    По словам российского лидера, тема рассматривалась непублично и затрагивалась только на самом общем уровне, передает ТАСС.

    «Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов. Он также  подчеркнул невозможность успеха мирных переговоров по Украине при их открытом обсуждении в публичном пространстве.

    В свою очередь, Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки в случае отказа подписать американский план урегулирования до 27 ноября.

    Комментарии (0)
    Главное
    Царев напомнил, как Зеленский оправдывался за день рождения в квартире Миндича
    Германия не смогла отказаться от оплаты российского СПГ
    Макрон выступил против возвращения России в G8
    Джонсон назвал план США «военной кастрацией» Украины
    Стало известно о подготовке США свержения президента Венесуэлы
    Умер народный артист России Виталий Мишле
    Стало известно об отказе россиян от использования отчества в устной речи

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа прикрывает «срач» Зеленского

    Владимир Зеленский старательно дистанцируется от грандиозного коррупционного скандала, связанного с его близким соратником, и призывает «прекратить срач» на эту тему. В этом главе киевского режима помогают его западные спонсоры, тщательно заглушая шум по этому поводу. Похоже, что у европейских политиков на то имеются личные, корыстные интересы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации