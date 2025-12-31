Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить Новый год «на красном коне», напомнив о «Купании красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, передает радио Sputnik.

«Вот не огненная лошадь, а красный конь. Вот такой отрок, который сидит на красном коне. Сочная картина, ярчайшее произведение, символическое», – сказала Захарова в эфире.

Дипломат также пожелала здоровья, сил, терпения, веры, надежды и, прежде всего, любви. Она подчеркнула, что без любви любое терпение и сочувствие утрачивают смысл и становятся «рабским состоянием».

Захарова отметила, что все поступки должны совершаться не по обязанности, а «от действительно настоящей всепоглощающей любви к ближнему, к человечеству». Только тогда, по ее словам, любые испытания обретают благородство и наполняют жизнь смыслом.

В завершение Захарова процитировала поэта Осипа Мандельштама: «И море, и Гомер – все движется любовью», и подчеркнула, что именно любовь должна приводить в движение все вокруг.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года.