Захарова пожелала россиянам встретить Новый год «на красном коне»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян встретить Новый год «на красном коне», напомнив о символике картины Петрова-Водкина и важности всепоглощающей любви.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить Новый год «на красном коне», напомнив о «Купании красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, передает радио Sputnik.
«Вот не огненная лошадь, а красный конь. Вот такой отрок, который сидит на красном коне. Сочная картина, ярчайшее произведение, символическое», – сказала Захарова в эфире.
Дипломат также пожелала здоровья, сил, терпения, веры, надежды и, прежде всего, любви. Она подчеркнула, что без любви любое терпение и сочувствие утрачивают смысл и становятся «рабским состоянием».
Захарова отметила, что все поступки должны совершаться не по обязанности, а «от действительно настоящей всепоглощающей любви к ближнему, к человечеству». Только тогда, по ее словам, любые испытания обретают благородство и наполняют жизнь смыслом.
В завершение Захарова процитировала поэта Осипа Мандельштама: «И море, и Гомер – все движется любовью», и подчеркнула, что именно любовь должна приводить в движение все вокруг.
