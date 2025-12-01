По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф намерен отправиться в Москву 1 декабря, сообщает Agence France-Presse.
«Уиткофф направится в Москву в понедельник», – сообщает Agence France-Presse .
По данным AFP, его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться во вторник, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда Путина в Индию.