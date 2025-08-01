Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
Бурляев заявил об отсутствии необходимости России бороться за «Оскар»
Народный артист РФ режиссер, писатель, депутат Госдумы Николай Бурляев призвал отказаться от выдвижения российских фильмов на премию «Оскар» и создать отечественную альтернативу.
В интервью агентству ТАСС народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев отметил, что национальной академии кинематографических искусств и наук не нужно возобновлять работу Российского оскаровского комитета. По его мнению, российскому кино следует идти самостоятельным путем, а не стремиться завоевывать внимание Американской киноакадемии.
Бурляев подчеркнул, что России стоит создать собственную престижную кинопремию, сопоставимую по значимости с «Оскаром». Он считает ошибкой стремление получить американскую награду. «Да, если тебя отметят на «Оскаре», это может повысить шансы в прокате. Но не об этом нужно думать, а о душе», – заявил он.
Бурляев добавил, что президент России уже определил страну как самостоятельную цивилизацию, и культурная политика должна соответствовать этому курсу. Он подчеркнул, что России не по пути с современным Голливудом и подчеркнул важность развития собственной киноиндустрии.
Ранее председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков также высказал мнение, что России не стоит выдвигать фильмы на премию «Оскар» в 2025 году.
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