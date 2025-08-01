Бурляев заявил об отсутствии необходимости России бороться за «Оскар»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью агентству ТАСС народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев отметил, что национальной академии кинематографических искусств и наук не нужно возобновлять работу Российского оскаровского комитета. По его мнению, российскому кино следует идти самостоятельным путем, а не стремиться завоевывать внимание Американской киноакадемии.

Бурляев подчеркнул, что России стоит создать собственную престижную кинопремию, сопоставимую по значимости с «Оскаром». Он считает ошибкой стремление получить американскую награду. «Да, если тебя отметят на «Оскаре», это может повысить шансы в прокате. Но не об этом нужно думать, а о душе», – заявил он.

Бурляев добавил, что президент России уже определил страну как самостоятельную цивилизацию, и культурная политика должна соответствовать этому курсу. Он подчеркнул, что России не по пути с современным Голливудом и подчеркнул важность развития собственной киноиндустрии.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков также высказал мнение, что России не стоит выдвигать фильмы на премию «Оскар» в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Лед 3» занял первое место в российском кинопрокате. Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в кинотеатрах 2 млрд рублей. Фильм «Холоп 2» обогнал кинокартину «Аватар» по сборам в России.