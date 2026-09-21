Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Путин поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры Хабаровского края
Путин поручил ускорить обновление пункта пропуска на границе с Китаем
Президент России Владимир Путин потребовал завершить обновление таможенных объектов на Дальнем Востоке раньше запланированного срока из-за возросшего объема транспортных потоков.
Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Валерием Пикалевым поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры в Хабаровском крае, передает ТАСС. Изначально завершить профильные строительные работы планировалось только к 2030 году.
«2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться. Потоки-то большие», – сказал президент.
Главным проектом развития инфраструктуры в Хабаровском крае станет масштабный автомобильный пункт пропуска Большой Уссурийский. Этот объект будет расположен непосредственно на границе с Китаем.
Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
Правительство включило сокращение времени досмотра на границе в стратегию развития до 2030 года.