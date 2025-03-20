ФСБ предотвратила теракт у администрации Мариуполя

Силовики ДНР задержали жителя Мариуполя, готовившего теракт у администрации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, спецслужбы ДНР предотвратили теракт рядом с администрацией Приморского района Мариуполя. В результате операции был задержан местный житель, планировавший разместить взрывное устройство.

Согласно информации УФСБ по ДНР, задержанный занимался сбором компонентов для создания самодельного взрывного устройства. Компоненты он извлекал из ранее подготовленных тайников. Ведомство отмечает, что его целью было совершение террористического акта у здания администрации.

В УФСБ также сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с незаконным оборотом взрывчатых веществ и содействием террористической деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде, а позже задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.