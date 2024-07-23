ФСБ задержала жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде

Как сообщили в ЦОС, в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде, передает ТАСС.

Там добавили, что в июне мужчин завербовал сотрудник украинских спецслужб, по его указанию за денежное вознаграждение задержанные планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети.

«Задержанные дали признательные показания. В их отношении следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация совершения террористического акта)», – сообщили в ФСБ. Задержанные арестованы.

Как признался на видео, предоставленном в ЦОС ФСБ, один из задержанных, целью поджога мечети в Белгороде было столкновение христиан с мусульманами и разжигание вражды между ними.

Он также рассказал, что в марте с ним связался друг, который находится в днепровской колонии, и предложил совершить теракт за денежное вознаграждение. «Мы с братом согласились. Надо было купить коктейли Молотова и закинуть их в мечеть», – признался он. Задержанный также подтвердил, что преступление должно было быть выполнено по заданию спецслужб Украины.

Ранее ФСБ нашла в Мариуполе схрон с взрывчаткой украинских диверсантов.