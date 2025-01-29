ФСБ выявила подмосковную подпольную лабораторию по переработке драгметаллов

ФСБ обнаружила подпольную лабораторию по переработке драгметаллов в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

ФСБ обнаружила в Подмосковье подпольную лабораторию по незаконной переработке драгоценных металлов, передает ТАСС. Лаборатория занималась аффинажем (процессом отделения драгоценных металлов от примесей) драгоценных металлов, включая золото и серебро, из радиоэлектронного лома и отработанных катализаторов.

В результате расследования были изъяты драгоценные металлы на сумму 11,8 млн рублей, а также оборудование, использовавшееся в процессе незаконного аффинажа. Металлы передавались поставщикам вторсырья и далее попадали на теневой рынок либо незаконно вывозились за границу.

Следователи ГСУ ГУ МВД по Московской области инициировали уголовное дело по ст. 192 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж драгоценных металлов. В ходе обысков также изъяты печи, тигли, колбы и кислоты, применяемые в незаконных лабораториях.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Подмосковье контрабанду вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы на 70 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В аэропорту Махачкалы у женщины при прохождении погранконтроля на выезд из России обнаружили 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных украшений, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ.

А в прошлом году бойцы спецназа Росгвардии в Свердловской области оказали содействие сотрудникам регионального УФСБ в задержании группы лиц, подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов.