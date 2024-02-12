От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
ФСБ раскрыла контрабанду содержащего драгметаллы сырья в Подмосковье
ФСБ и МВД пресекли в Подмосковье контрабанду содержащего драгметаллы сырья на 70 млн рублей
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Подмосковье контрабанду вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы на 70 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, в 2023 году был пресечен контрабандный канал, организованный иностранцами и россиянами, из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн сырья, содержащего драгметаллы на сумму более 70 млн рублей, передает ТАСС.
Там добавили, что СК уже возбудил дело, подозреваемые в данный момент задержаны и арестованы.
Ранее ФСБ на Урале сорвала незаконную сделку с 53 кг драгметаллов.