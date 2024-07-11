  • Новость часаФСБ предотвратила поджог храма и убийство священников в Майкопе
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    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США
    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    В регионах России решили открыть курсы адаптации мигрантов
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    СВР сообщила о поиске США замены Зеленскому
    Москва отказалась участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    Россия пообещала военный ответ на дальнобойные ракеты США в Германии
    Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 14:11 • Новости дня

    В аэропорту Махачкалы у пассажирки из Чечни изъяли золото на 142 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При прохождении погранконтроля на выезд из России в аэропорту Махачкалы у женщины обнаружили 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных украшений, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ.

    Как сообщили в ведомстве, задержанная гражданка России собиралась скрыть драгметаллы от контролирующих органов, при этом общий вес золота превысил 28 кг, а стоимость изъятого оценена в 142 млн рублей, пишет «Коммерсант». Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

    Как рассказал источник в правоохранительных органах, таким образом был выявлен канал по вывозу золота из России в Турцию.

     «Там его разбавляют и производят изделия, которые ввозят обратно к нам. Золото либо ворованное, либо вылитое из лома тоже незаконно. Роль курьеров выполняют в основном жители Ингушетии и Чечни. В этот раз золото было изъято у жительницы Чеченской Республики», – сказал источник.

    Ранее в ФТС рассказали, что во Внуково пассажир из Армении попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей.

    10 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Названы лайкнувшие пост Пугачевой о больнице в Киеве звезды

    Орбакайте и Апина лайкнули пост Пугачевой о больнице в Киеве

    Названы лайкнувшие пост Пугачевой о больнице в Киеве звезды
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провокационный пост Аллы Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве лайкнул ряд знаменитостей, как из-за рубежа, так и из России.

    В число тех, кто поставил лайк под постом, вошли Шура из «Би-2», телеведущая Татьяна Лазарева и комик Семен Слепаков, внесенные в России в реестр иноагентов, передает «Московский комсомолец».

    Отметку «нравится» под публикацией также оставили дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, София Ротару, а также певица Алена Апина, за которой ранее не было замечено антироссийских высказываний.

    Как рассказал газете музыкальный критик Сергей Соседов, Пугачева размещает провокационные посты намеренно. По его мнению, певица боится, что ее забудут на родине, поэтому делает все возможное, чтобы ее продолжали обсуждать.

    Российские власти во вторник отреагировали на обвинения Киева в обстреле больницы и заявили, что на самом деле Москва не имеет к инциденту отношения, а на детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS.

    Ранее депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве.

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    10 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Air France объяснила появление билетов на прямые рейсы из Парижа в Москву

    Air France опровергла возобновление прямых рейсов из Парижа в Москву

    Air France объяснила появление билетов на прямые рейсы из Парижа в Москву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская авиакомпания Air France опровергла информацию о возобновлении прямых рейсов из Франции в Россию. Билеты, которые на время были доступны на сайте, были размещены по ошибке, сообщили в пресс-службе компании.

    Как указали в авиакомпании, рейсы Air France в Москву и обратно на данный момент приостановлены. «Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    В среду на сайте Air France можно было найти билеты на рейсы из Парижа в Москву с вылетом 13 или 20 июня и обратным вылетом 20 или 27 июня. При этом все этапы бронирования, включая оплату, были доступны. Стоимость билетов в одну сторону составляла около 280 евро.

    Напомним, в феврале 2022 года Франция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.

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    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    10 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Названо оружие, которое применили для удара по порту Одессы

    Источник: По целям в порту Одессы ударили комплексом «Утес»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По военным целям в одесском порту нанесли удар с помощью ракетного комплекса «Утес», сообщил источник в силовых структурах России.

    Российская армия применила береговой ракетный комплекс «Утес» для поражения целей в порту Одессы, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее в среду координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ в порту города Черноморска в Одесской области.

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    10 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    В Грозном отреагировали на видео с взятыми в плен ВСУ чеченцами

    Министр Чечни Дудаев показал пленных украинцев в ответ на видео с взятыми в плен ВСУ чеченцами

    В Грозном отреагировали на видео с взятыми в плен ВСУ чеченцами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целое отделение 5-й штурмовой бригады вооруженных сил Украины добровольно сдалось в плен российским военным, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

    Комментируя опубликованное украинскими блогерами видео с пленными чеченскими солдатами, Дудаев заявил, что киевский режим смог захватить «пару чеченцев», когда те находились в бессознательном состоянии из-за ранений, передают «Известия».

    В ответ в своем Telegram-канале министр также опубликовал видеоролик, на котором показаны военнослужащие отделения 5-й штурмовой бригады ВСУ, захваченные в плен российской стороной. По словам Дудаева, украинцы, в отличие от чеченцев, добровольно сдались в плен, спасаясь от нацистского режима.

    Ранее группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен.

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    10 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Москвой и Киевом до конца этого года могут состояться новые мирные переговоры, считают президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, пишет испанская газета El Pais.

    Издание ссылается на письма, направленные премьером Венгрии Виктором Орбаном европейским лидерам по итогам визитов в Россию и Китай, передает ТАСС.  По данным El Pais, в письмах Орбан также отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможные сценарии развития конфликта после выборов президента в США.

    По его словам, от нового американского лидера будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Новая администрация США будет заинтересована в прекращении огня и быстрых мирных переговорах, считает венгерский премьер.

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

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    10 июля 2024, 17:12 • Новости дня
    В Москве мужчина выгнал из вагона метро певицу Анастасию Ермак
    В Москве мужчина выгнал из вагона метро певицу Анастасию Ермак
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В московском метро певица Анастасия Ермак стала жертвой травли со стороны одного из пассажиров. Мужчина оскорбил певицу и ее спутника, а затем потребовал их покинуть вагон.

    Инцидент произошел на Сокольнической линии метро. Ермак с другом зашли в вагон на станции «Сокольники», где к ним подошел неизвестный мужчина. Он начал снимать певицу на видео, «удивившись» ее внешности, и интересовался ее национальностью. После ответа Ермак мужчина начал оскорблять ее, пишут «Известия».

    На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мужчина нецензурно выражается и требует от певицы и ее спутника выйти из вагона. Ермак позже заявила, что никто из других пассажиров не заступился за нее. «До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни», – написала певица в «ВКонтакте».

    В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также точное место, время и другие детали конфликта.

    Напомним, в подземном переходе станции метро «Фонвизинская» трое подростков напали на мужчину. Из-за внезапно возникшей неприязни один из них ударил его камнем по голове, а остальные избили руками и ногами. Потерпевший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

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    10 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Блинкен обвинил Россию в убийствах и диверсиях в странах НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь Энтони Блинкен бездоказательно обвинил Россию в том, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств.

    Блинкен назвал «атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы» частью «намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса», передает РИА «Новости».

    Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.

    Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.

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    10 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области

    Российские силы поразили склад в Одесской области с секретно завезенными ракетами

    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ секретно завезли ракеты, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Он рассказал, что это уже второй удар по складу, но в этот раз он был с большей детонацией, чувствовался в Одессе, передает РИА «Новости».

    Также он сообщил со ссылкой на одесских коллег, что при ударе по порту погибли британские наемники. «Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», – сообщил Лебедев.

    Ранее глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что расположенная в Одесской области портовая инфраструктура повреждена из-за взрывов.


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    11 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Политолог Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Открытое голосование по вопросу лишения Виктора Орбана председательства в Совете ЕС вынудит Брюссель признать раскол в объединении. Стоит ожидать, что страны – члены Евросоюза начнут рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для санкций против Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии.

    «Сикорский лишь огласил то, что тайком планируют другие главы стран Евросоюза. Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Один из инструментов против Будапешта – открытое голосование в Евросоюзе. «Однако провернуть это очень сложно. Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», – пояснил собеседник.

    При этом Рар не исключает, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение. «Скорее всего, Брюссель будет обвинять Братиславу в нарушении либерального кодекса», – считает он. Помимо словацкого премьера, вряд ли найдется политик, готовый оппонировать высшему руководству Евросоюза, добавил политолог. «Правый блок в Европарламенте пока не имеет необходимого для противостояния влияния», – уточнил Рар.

    Мнение же Дональда Трампа по поводу Орбана руководство ЕС сегодня не интересует, продолжил собеседник. «Главы стран объединения в большинстве своем открыто поддерживают Джо Байдена. Научные институты Европы, влиятельные НПО и СМИ готовы сражаться против прихода к власти экс-президента, понимая, что он изменит политику США в отношении европейских союзников», – указал он.

    Тем не менее политолог убежден: результаты открытого голосования по вопросу председательства Будапешта в Совете ЕС вынудят Брюссель признать раскол в союзе и сулят новые проблемы для Европы. Поэтому странам Евросоюза придется, как выразился Сикорский, выдумывать «креативные идеи» против Венгрии. Речь может идти в том числе о закулисных интригах, считает спикер.

    «При этом наказать Орбана за несогласованные поездки в Россию и Китай формально нельзя. Стоит ожидать, что Брюссель начнет рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для возобновления санкций против Будапешта», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС. Он не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным оглашением информации «свести усилия на нет».

    Газета Politico в свою очередь сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин. Издание приводит слова источника, который отметил, что Будапешту «хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия». По его мнению, действия Орбана «не служат ни Европейскому союзу, ни миру».

    Венгрии грозят «практические последствия», если премьер продолжит следовать выбранной политике, заявили некоторые послы ЕС. Согласно заявлению одного из европейских чиновников, Евросоюз не исключает на этом фоне возможность прекращения или сокращения срока председательства Будапешта, но сообществу будет сложно это реализовать с юридической точки зрения.

    Один из дипломатов сказал, что ЕС, по сути, предъявил Венгрии «желтую карточку» на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он побывал сначала в Киеве, затем в  Москве и Пекине. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию.

    Однако венгерского политика это не остановило. Он направился в Вашингтон на саммит НАТО. Премьер Венгрии предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

    По информации агентства Bloomberg, в четверг Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Это может усилить опасения, что он «посредник» между Трампом и Путиным. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным политикам Европы.

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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

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    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

    Коментарии (15)
    11 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО

    Медведев: Россия должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением

    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он процитировал фрагмент декларации саммита НАТО, в котором говорится, что альянс продолжит поддерживать «необратимый путь к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО».

    «Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше – и того и другого», – заявил Медведев.

    Ранее НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс.

    Коментарии (18)
    10 июля 2024, 21:39 • Новости дня
    В Петербурге временно запретили электросамокаты

    В Петербурге из-за Парламентского форума БРИКС решили запретить электросамокаты

    В Петербурге временно запретили электросамокаты
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нескольких районах Петербурга введут временный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщила пресс-служба Смольного.

    Запрет будет действовать с 00.00 часов 11 июля до 00.00 13 июля – в дни проведения Х Парламентского форума БРИКС, передает «Интерфакс».

    В этот период на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов будет нельзя передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и велосипедах с электродвигателем.

    Ранее Госдума одобрила ужесточение штрафов за пьяную езду на электросамокатах.

    Коментарии (32)
    10 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Польша отказалась выполнять просьбу Киева сбивать ракеты над Украиной

    Польша отказалась исполнять просьбу Киева сбивать ракеты над Украиной

    Польша отказалась выполнять просьбу Киева сбивать ракеты над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Варшава не будет самостоятельно принимать решение об уничтожении ракет над Украиной, если такое решение не примет НАТО, несмотря на просьбу Киева, сказал министр радиостанции Polskie Radio, передает ТАСС.

    Ранее Польша и Словакия отказались отправлять своих военных на Украину.

    Коментарии (13)
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    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

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    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США

    Итогами прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО стали не только обещания киевскому режиму и не только декларация альянса, где говорится о «всесторонней угрозе со стороны России». Свои собственные экзамены перед союзниками по НАТО сдавали сами Соединенные Штаты и их президент Джо Байден. О чем идет речь и каковы итоги экзаменов? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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