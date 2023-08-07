Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей

ФТС: Во Внуково пассажир из Армении попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно информации ведомства, мужчину задержали при проходе «зеленого коридора», поводом послужило его нервное поведение и не соответствовавшая погоде одежда, передает телеканал «360».

Во время опроса пассажир показал сотрудникам цепь из металла желтого цвета, заявив, что это его украшение, которое он носит каждый день и стоит не более 50 тыс. рублей.

Таможенники в ходе экспертизы выяснили, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы и стоит 9 млн рублей. Цепь изъяли. Рассматривается вопрос о возбуждении дела.

Ранее у прилетевшего в московский аэропорт Внуково гражданина Узбекистана нашли драгоценные камни в трусах.