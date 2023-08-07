В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей
ФТС: Во Внуково пассажир из Армении попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей
Сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее; злоумышленником оказался гражданин Армении, отметили в пресс-службе ФТС.
Согласно информации ведомства, мужчину задержали при проходе «зеленого коридора», поводом послужило его нервное поведение и не соответствовавшая погоде одежда, передает телеканал «360».
Во время опроса пассажир показал сотрудникам цепь из металла желтого цвета, заявив, что это его украшение, которое он носит каждый день и стоит не более 50 тыс. рублей.
Таможенники в ходе экспертизы выяснили, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы и стоит 9 млн рублей. Цепь изъяли. Рассматривается вопрос о возбуждении дела.
Ранее у прилетевшего в московский аэропорт Внуково гражданина Узбекистана нашли драгоценные камни в трусах.