Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками

Tекст: Катерина Туманова

«Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

«И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).