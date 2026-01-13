Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.16 комментариев
Мошенники стали генерировать с помощью ИИ голоса сотрудников СК России
В Калининградской области фиксируются случаи, когда мошенники применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания аналогов голосов сотрудников Следственного комитета с целью обмана граждан, рассказал глава регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров.
«Мошенники используют должности и фамилии сотрудников нашего ведомства, которые нередко выступают по телевидению с комментариями по уголовным делам. Задействуют искусственный интеллект, который может сгенерировать голос. Недавно к моему заместителю пришло голосовое сообщение «от меня». Очень похоже, на самом деле», – рассказал Канонеров ТАСС.
При этом он отметил, что преступники часто ведут себя агрессивно и грубо, оказывая эмоциональное давление на потенциальных жертв, чтобы запугать их и заставить нервничать.
Необходимо помнить, что следователи дистанционно не совершают никаких процессуальных действий, а допрос или опрос граждан по телефону законом не предусмотрен.
Для проведения следственных действий к следователю вызывают официальной повесткой или телефонограммой. Ни по телефону, ни при личном общении сотрудники не требуют перевода денег на какие-либо счета.
