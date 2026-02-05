Якушев: Новая программа ЕР ответит на все стоящие перед страной вызовы

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Якушев, открывая первый отчетно-программный форум партии в Челябинске, подчеркнул, что «Единая Россия» всегда держит слово и выполняет взятые обязательства, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что партия приводит конкретные примеры своей работы, влияющей на жизнь людей, а не ограничивается общими заявлениями. В качестве примеров Якушев привел помощь во время пандемии, организацию гуманитарной миссии с начала спецоперации на Украине, обеспечение социальной поддержки бойцов и их семей, а также развитие инфраструктуры, школ и экономики.

По словам Якушева, открытый отчет важен не только для подведения итогов, но и для формирования новой предвыборной программы, с которой партия выйдет на парламентские выборы.

«Нам нужна новая предвыборная программа, с которой «Единая Россия» пойдёт на предстоящие парламентские выборы. Это должен быть чёткий и реалистичный план действий партии на следующую пятилетку. Ответ на вызовы и задачи, которые сейчас стоят перед страной», – убеждён он.

Якушев подчеркнул символичность выбора Челябинска для проведения форума, напомнив о его вкладе в оборону страны и развитии промышленности. Он выделил масштабные проекты, реализуемые в регионе, такие как строительство межуниверситетского кампуса и реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал».

Новая народная программа, по его словам, должна формироваться в честных и профессиональных дискуссиях. Якушев убежден, что основой успеха партии стало и останется доверие граждан, а сильная программа обеспечит победу на выборах.