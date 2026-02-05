Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
Якушев: Новая программа ЕР ответит на все стоящие перед страной вызовы
На первом отчётно-программном форуме в Челябинске секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что новая программа партии станет конкретным планом действий на ближайшие пять лет.
Владимир Якушев, открывая первый отчетно-программный форум партии в Челябинске, подчеркнул, что «Единая Россия» всегда держит слово и выполняет взятые обязательства, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он отметил, что партия приводит конкретные примеры своей работы, влияющей на жизнь людей, а не ограничивается общими заявлениями. В качестве примеров Якушев привел помощь во время пандемии, организацию гуманитарной миссии с начала спецоперации на Украине, обеспечение социальной поддержки бойцов и их семей, а также развитие инфраструктуры, школ и экономики.
По словам Якушева, открытый отчет важен не только для подведения итогов, но и для формирования новой предвыборной программы, с которой партия выйдет на парламентские выборы.
«Нам нужна новая предвыборная программа, с которой «Единая Россия» пойдёт на предстоящие парламентские выборы. Это должен быть чёткий и реалистичный план действий партии на следующую пятилетку. Ответ на вызовы и задачи, которые сейчас стоят перед страной», – убеждён он.
Якушев подчеркнул символичность выбора Челябинска для проведения форума, напомнив о его вкладе в оборону страны и развитии промышленности. Он выделил масштабные проекты, реализуемые в регионе, такие как строительство межуниверситетского кампуса и реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал».
Новая народная программа, по его словам, должна формироваться в честных и профессиональных дискуссиях. Якушев убежден, что основой успеха партии стало и останется доверие граждан, а сильная программа обеспечит победу на выборах.