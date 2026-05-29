Путин высоко оценил итоги переговоров с Казахстаном
Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение результатами государственного визита в Астану, отметив успешное подведение итогов достигнутых ранее договоренностей.
Путин заявил, что Москва довольна результатами переговоров с Казахстаном. Глава государства подчеркнул успешность прошедших встреч на высшем уровне, передает РИА «Новости».
«Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто», – сказал Путин во время общения с журналистами после завершения государственного визита.
Российский лидер находился в республике с 27 по 29 мая. В рамках поездки он также принял участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза, который состоялся в казахстанской столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам государственного визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве. Кроме того, президенты двух стран впервые подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций.
Ранее российский лидер анонсировал принятие важных решений на саммите ЕАЭС.