Ушедшая из России Starbucks вернула права на фирменный логотип
Сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в России черно-белый логотип
Американская корпорация вновь оформила права на черно-белый логотип с лицом девушки для продажи кофейных напитков на российском рынке.
Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Starbucks в виде черно-белого логотипа с лицом девушки, передает РИА «Новости».
Заявка на оформление прав была подана компанией в мае 2024 года, а одобрение получено в мае текущего года.
Новый статус позволяет компании реализовывать в России кофейные напитки, разнообразные аксессуары и другие фирменные товары. Ранее сеть уже владела аналогичным знаком, зарегистрированным в ноябре 2016 года, однако срок его действия истек, о чем ведомство сообщило в начале этого года. Под старым брендом разрешалось продавать травяной чай, витаминизированные напитки и алкоголь.
Первая московская кофейня бренда открылась в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks приостановила работу на российском рынке, закрыв более 100 заведений. Впоследствии бизнес перешел к Тимуру Юнусову, Антону Пинскому и компании «Синдика», которые запустили на базе прежних точек сеть Stars Coffee.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года американская компания Starbucks зарегистрировала в России свой классический бело-зеленый логотип до 2034 года.
Весной 2025 года Роспатент одобрил заявку этой сети на производство кофе и легких закусок.
В апреле этого года корпорация McDonald's защитила права на девять собственных брендов для предотвращения появления подделок.