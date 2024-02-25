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    Госдепу США пришлось сделать комплимент России
    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США
    Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины
    Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    В Киеве назвали сроки получения Украиной приглашения в НАТО
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
    Боррель допустил исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    9 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    46 комментариев
    25 февраля 2024, 15:23 • Новости дня

    Под Ярославлем в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону.

    ДТП произошло на автодороге Мышкин – Некоуз в районе деревни Ступино утром в воскресенье. В результате столкновения автомобиля Volkswagen и микроавтобуса Kia три человека погибли, четыре человека получили травмы. В числе пострадавших есть дети, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, женщина – водитель микроавтобуса выехала на встречную полосу.

    Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала 22-летнего водителя каршеринга, который в состоянии алкогольного опьянения выехал на Дворцовую площадь и ездил вокруг Александровской колонны.


    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

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    24 февраля 2024, 19:44 • Новости дня
    Захарова высмеяла Бербок за слова о России

    Захарова назвала Бербок «откровенно недалекой» за слова о России

    Захарова высмеяла Бербок за слова о России
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о том, что санкции «остановили Россию».

    В своем Telegram-канале Захарова привела слова Бербок. Глава МИД ФРГ заявила, что «никто не верил, когда начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции – это важно».

    «Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно», – написала официальный представитель МИД, назвав представителя Германии «удивительно необразованной и откровенно недалекой».

    Захарова отметила, что таких, как Бербок, в правительствах ЕС сотни и сотни. Она напомнила, как глава МИД Германии, выступая в Рио на министерском заседании «двадцатки», кричала в микрофон «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь», хотя министр в это время проводил двусторонние встречи, а на его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он – не Лавров, но ее было не переубедить.

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    24 февраля 2024, 20:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Британия пытается получить секретные данные в России

    inews: Британия хочет получить секретные данные у чиновников России за гражданство

    СМИ раскрыли, как Британия пытается получить секретные данные в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британия пытается получить от российских чиновников секретную информацию за деньги и гражданство, но с единоразовой выплатой и при полном доверии, сообщает британское издание inews.

    Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур открыто обратился к россиянам с просьбой начать работать на спецслужбы Великобритании. Подобные предложения адресованы российским чиновникам, от которых Лондон хочет в обмен получить секретную информацию, передает 1prime со ссылкой на inews.

    По информации газеты, предложение Британией гражданства практикуется еще со времен холодной войны, но теперь это перестало быть конфиденциальным.

    Источник в разведке сообщил газете, что нынешние отношения с Британией могут означать, что любая публичная прямота не может нанести серьезный урон нашим дипломатическим отношениям с Москвой.

    При этом гражданство Британии обещают только лицам, которым доверяют, и предоставляется оно, когда в человеке уже не нуждаются или он больше не может собирать нужную информацию. Кроме того, разведка Британии предпочитает производить единовременные выплаты.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на распространенные британской контрразведкой данные о количестве якобы российских шпионов за рубежом предложила Великобритании поделиться с общественностью данными о сотрудниках своих спецслужб в России.

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    25 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США

    Виктория Нуланд заявил, что Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть в Госдепе США

    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ее нынешнем состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть в Госдепе США, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», – сказала Нуланд в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

    Она добавила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьезно сесть за стол» переговоров.

    Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».

    При этом она подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.


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    24 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в честь 23 февраля

    Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в честь 23 февраля в Красноярске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратится в полицию из-за вечеринки в честь 23 Февраля в ЛГБТ-баре (признано экстремистским и запрещено в России) в Красноярске.

    В своем Telegram-канале Мизулина пояснила, что в Красноярске ЛГБТ-бар (признано экстремистским и запрещено в России) не закрылся, и провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. По ее словам, было решено обратиться в МВД.

    Ранее правоохранительные органы обратили внимание на видеозапись в соцсетях, где блогерша из Краснодара делает предложение руки и сердца своей подруге.

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    24 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

    «Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки в пригороде Донецка, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.

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    24 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Стало известно о выходе нового альбома Пугачевой

    «СтарХит»: Новый альбом Пугачевой выйдет 1 марта на стриминговых платформах

    Стало известно о выходе нового альбома Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новый альбом Аллы Пугачевой под названием «P.S.», в котором будут live-версии песен, записанные на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.», появится 1 марта на всех стриминговых платформах.

    В альбоме «P.S.» будут представлены одиннадцать новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее. Будут также старые песни в новых аранжировках: «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», пишет «СтарХит».

    По словам звукорежиссера Анатолия Лопатина, новые композиции на студии не записывались.

    Звукорежиссер и друг Пугачевой Игорь Лалетин сообщил, что песен, которые певица записала в его студии в Твери, в новом альбоме не будет.

    Напомним, Пугачева, посетившая Россию в ноябре прошлого года, записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, которые не предназначены для альбомов, а для «своих».

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    24 февраля 2024, 19:01 • Новости дня
    Губерниев высказался о перепалке лыжников Степановой и Большунова

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал словесную перепалку российского лыжника Александра Большунова и лыжницы Вероники Степановой.

    Степанова назвала олимпийского чемпиона скучной личностью, Большунов заявил, что ему неохота тратить время на человека, который ему не интересен. В ответ лыжница предположила, что чемпион не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», пишет «Советский спорт».

    Перепалку спортсменов прокомментировал комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, «Степанова отжигает. Ника – большая молодец, делает шоу, пытается обратить внимание». Большунова Губерниев назвал великим, более скромным, и с другой философией.

    «Саша, жги! Сейчас самое время заявлять о себе постоянно. Это касается и Степановой, и Большунова. Шоу должно продолжаться», – приводит Sport24.ru слова Губерниева.

    Александр Большунов трехкратный чемпион Олимпийских игр. Выиграл все личные гонки в лыжных соревнованиях в этом сезоне.

    Вероника Степанова становилась олимпийской чемпионкой в 2020 году,  в этом сезоне она выиграла три золота на Всероссийской Спартакиаде.

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    25 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины

    Фермер из Франции раскритиковал Макрона за поддержку Украины

    Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины
    @ Stephane Rouppert/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сельсхозвыставке в Париже фермер обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране, передает BFM TV.

    Как пожаловался аграрий, огромные суммы тратятся на Украину, а французским фермерам «дали крохи», передает РИА «Новости».

    Макрон возразил, что Франция достаточно инвестирует в сельское хозяйство страны, на что фермер ответил, что доходы фермеров ежегодно падают на 10%.

    Ранее восемь полицейских получили ранения в Париже в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства, когда несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился президент Франции Эммануэль Макрон.

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    25 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ

    Президент Белоруссии Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении

    Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армении не стоит спешить с выходом из Организации Договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана ОДКБ не рухнет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Он отметил на избирательном участке, что Белоруссия абсолютно спокойно реагирует на данное решение Армении. По его словам, он обсуждал с президентами в Казани эту проблему косвенно, и все обсуждения проходили «абсолютно спокойно, никто с ума не сходил», передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии отметил, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении ОДКБ не рухнет. Он также подчеркнул, что Белоруссия не получала официальных заявлений о том, что Армения решила выйти из ОДКБ.

    Также белорусский лидер рекомендовал Еревану «не терять то, что держишь в руках». По его мнению, покинуть блок можно легко, а вот вернуться – уже сложнее. Лукашенко предположил, что Пашинян поторопился и сделал эмоциональное заявление.

    Он добавил, что Пашинян не может принять решение о выходе Армении из ОДКБ, поскольку в стране это решает парламент.

    Ранее в МИД заявили, что Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Еревана по двусторонним каналам по поводу заявлений Пашиняна о «заморозке участия» Еревана в ОДКБ.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ. При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу.

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    25 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Ермак назвал сроки получения Украиной приглашения в НАТО

    В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдет в июле в США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав Конгресс принять закон о финансировании НАТО вместо Украины.

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    25 февраля 2024, 10:47 • Новости дня
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Утраченные украинскими военными позиции не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Как указал Кулеба в интервью ABC, Украина действительно потеряла территории, однако они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта, передает РИА «Новости».

    В четверг ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа.

    Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. ВСУ видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.

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    24 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы

    Немецкий полковник Рихтер: Победа Украины на поле боя невозможна

    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа ВСУ на поле боя невозможна, у них не хватает боеприпасов и личного состава, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.

    Рихтер призвал вспомнить слова Валерия Залужного о том, что стоит попрощаться с риторикой о победе, которой придерживается Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Полковник считает, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку у ВСУ нет ни личного состава, ни вооружения для этого, в то время как силы ВС России растут, и они добиваются успехов.

    Ранее австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин заявил, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    25 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья

    «Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%

    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.

    Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.

    По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.

    Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.

    Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

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    25 февраля 2024, 11:12 • Новости дня
    СМИ: Союзники США сочли вторичные санкции превышением полномочий

    Politico: Союзники США считают вторичные санкции из-за России превышением полномочий

    СМИ: Союзники США сочли вторичные санкции превышением полномочий
    @ CNP/INSTARimages.com/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые американские союзники сочли вводимые администрацией США вторичные санкции в связи с Россией превышением своих полномочий, сообщила газета Politico .

    Как отмечается в статье, Вашингтон все чаще прибегает к вторичным санкциям, чтобы не допустить обхода первичных санкций, передает ТАСС. Как пишет Politico, вторичные санкции позволяют США вводить рестрикции против иностранных компаний за ведение бизнеса с санкционными российскими организациями.

    Как отмечает издание, Россия с начала СВО столкнулась с огромным количеством санкций, и тем не менее спустя два года ее экономика восстановилась, что может быть связано с тем, что вводящие против Москвы рестрикции страны не всегда имеют одинаковые цели.

    При этом одному правительству трудно заставить другое прекратить закупки российской продукции, если оно нуждается в сотрудничестве с этой страной на других направлениях.

    Издание добавило, что влияние введенных Западом предельных цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель было ослаблено и за последние полгода цена на нее выросла примерно до 70-80 долларов за баррель.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно.

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    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

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      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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