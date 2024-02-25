СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
Под Ярославлем в ДТП с микроавтобусом погибли три человека
Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло на автодороге Мышкин – Некоуз в районе деревни Ступино утром в воскресенье. В результате столкновения автомобиля Volkswagen и микроавтобуса Kia три человека погибли, четыре человека получили травмы. В числе пострадавших есть дети, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, женщина – водитель микроавтобуса выехала на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала 22-летнего водителя каршеринга, который в состоянии алкогольного опьянения выехал на Дворцовую площадь и ездил вокруг Александровской колонны.