Посольство РФ сообщило о жалобах россиян на насилие и проверки документов в Азербайджане

Tекст: Ольга Иванова

Дипломатическое представительство России в Баку получило множество обращений от находящихся в Азербайджане россиян, в том числе туристов, сообщает ТАСС. По информации посольства, люди в гражданской одежде, некоторые из которых представлялись сотрудниками полиции, приходили к россиянам домой, интересовались целью их пребывания и проверяли документы. В некоторых случаях, по словам обратившихся, к ним и их родственникам применяли физическое насилие.

Посольство РФ призвало граждан России сообщать о подобных инцидентах в диппредставительство. Также было подтверждено задержание в Азербайджане российских журналистов и группы граждан России. Посольство заявило, что направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным, однако ответа от азербайджанских властей пока не поступило.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали.

Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.