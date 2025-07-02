В Екатеринбурге предъявили обвинения шестерым участникам преступной группы

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, продолжается расследование серии убийств и покушения на убийство выходцев из Азербайджана, совершенных в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах, передает РИА «Новости».

В числе обвиняемых Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. Пятерым из них уже предъявлено обвинение по статьям: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму и покушение на убийство по найму. Все фигуранты арестованы, они являются гражданами России.

По данным следствия, эти лица, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, покушению на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству Икрама Гаджиева в 2011 году. Следствие считает, что преступления были совершены из-за раздела сфер влияния в бизнесе и личной мести.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение до 19 июля заключить под стражу шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева.