Суд Екатеринбурга арестовал шестого фигуранта дела о преступной группе Лалаева

Tекст: Александра Юдина

О решении суда сообщили из зала заседаний в Ленинском районном суде Екатеринбурга, передает РИА «Новости».

На заседании судья постановила заключить Шахина Лалаева под стражу до указанной даты. Сам Лалаев через представителей заявил, что свою вину он не признает.

Находясь в зале суда, фигурант избегал общения с прессой, скрываясь за кепкой.

Ранее сообщалось, что арестованный в Екатеринбурге Бакир Сафаров отверг предъявленные обвинения, его защита намерена обжаловать арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под стражу Бакира Сафарова. До этого суд арестовал Акифа Сафарова.