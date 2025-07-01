Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.22 комментария
Задержанный на Урале Бакир Сафаров не признал вину в убийствах
Арестованный в Екатеринбурге по подозрению в убийствах прошлых лет Бакир Сафаров отверг предъявленные обвинения, его защита намерена обжаловать арест, сообщил адвокат обвиняемого Артем Счастливый.
Бакир Сафаров, задержанный по подозрению в убийствах прошлых лет, не признал вину, сообщил журналистам его адвокат Артем Счастливый, передает ТАСС. Защитник заявил:
«Нет, вину мы не признаем», – сказал защитник, передает ТАСС.
Он добавил, что следствие не представило достаточных доказательств для предъявленных обвинений, планируется обжалование решения суда об аресте Сафарова.
Счастливый уточнил, что его подзащитный не жаловался на плохое самочувствие после задержания и находится в нормальном физическом состоянии. Адвокат отметил, что Сафаров страдает рядом заболеваний, включая сердечно-сосудистые, и выразил надежду на надлежащий медицинский уход в следственном изоляторе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под стражу Бакира Сафарова. До этого суд арестовал Акифа Сафарова.