Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.0 комментариев
Клишас: Нужно прямо сказать, что сейчас Азербайджан небезопасен для россиян
Сенатор Клишас связал успешное расследование убийств в Екатеринбурге с укреплением отношений России и Азербайджана
Расследование убийства гражданина Азербайджана может положительно повлиять на двусторонние отношения между Москвой и Баку, но сейчас Азербайджан не является безопасной страной для граждан России, считает сенатор Андрей Клишас.
«Уверен, что привлечение к ответственности виновных в убийстве гражданина Азербайджана будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран», – заявил сенатор в своем в Telegram-канале. Он также задался вопросом, совпадает ли позиция Азербайджана по этому вопросу с позицией России.
«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», – добавил Клишас.
Ранее СК предъявил обвинения шестерым гражданам Азербайджана, задержанным в Екатеринбурге. Они подозреваются в причастности к нескольким тяжким преступлениям, включая убийства.
По данным следствия, задержанные подозреваются в причастности к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, покушению на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджагна Икрама Гаджиева в 2011 году. Следствие считает, что преступления были совершены из-за раздела сфер влияния в бизнесе и личной мести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Екатеринбурга установила, что причиной серии преступлений, совершенных уроженцами Азербайджана, стал конфликт из-за раздела бизнеса и мести.