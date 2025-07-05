Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией

Tекст: Александра Юдина

По словам Эрдогана, Алиев предпринимает осторожные и осмотрительные шаги, не стремясь к эскалации проблемы, и настроен на урегулирование ситуации, передает Life.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара поддерживает глубокие дипломатические и стратегические связи с обеими странами.

Эрдоган считает, что сложившуюся ситуацию возможно разрешить посредством заявлений, снижающих напряженность, и выразил уверенность в способности Алиева и Путина достичь взаимопонимания для преодоления разногласий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.

В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.