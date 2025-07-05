Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.9 комментариев
Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалась текущая напряженность между Баку и Москвой, сообщает Anadolu.
По словам Эрдогана, Алиев предпринимает осторожные и осмотрительные шаги, не стремясь к эскалации проблемы, и настроен на урегулирование ситуации, передает Life.
Турецкий лидер также отметил, что Анкара поддерживает глубокие дипломатические и стратегические связи с обеими странами.
Эрдоган считает, что сложившуюся ситуацию возможно разрешить посредством заявлений, снижающих напряженность, и выразил уверенность в способности Алиева и Путина достичь взаимопонимания для преодоления разногласий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.
В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.