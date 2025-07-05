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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    5 июля 2025, 14:10 • Новости дня

    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией

    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
    @ ROMAN ISMAYILOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалась текущая напряженность между Баку и Москвой, сообщает Anadolu.

    По словам Эрдогана, Алиев предпринимает осторожные и осмотрительные шаги, не стремясь к эскалации проблемы, и настроен на урегулирование ситуации, передает Life.

    Турецкий лидер также отметил, что Анкара поддерживает глубокие дипломатические и стратегические связи с обеими странами.

    Эрдоган считает, что сложившуюся ситуацию возможно разрешить посредством заявлений, снижающих напряженность, и выразил уверенность в способности Алиева и Путина достичь взаимопонимания для преодоления разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.

    В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.

    4 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России

    Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России

    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство расширило официальный перечень сельскохозяйственной продукции, дополнив его бананами.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    «Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.

    Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.

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    4 июля 2025, 20:59 • Новости дня
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

    По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.

    ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной завершено, материалы направлены в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения.

    В пресс-службе прокуратуры уточнили, что к уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает ТАСС. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, включая неустановленных соучастников, похитили обманным путем денежные средства Ларисы Долиной на сумму более 175,1 млн рублей и лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превышает 317,6 млн рублей.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело.

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    4 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе спецоперации на Украине медицинские батальоны начали применять сухую плазму крови на передовой, что уже позволило спасти жизни множеству военнослужащих.

    Об использовании новых методов оказания медицинской помощи заявил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин в ходе совещания в Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Он сообщил, что с начала спецоперации применяются передовые медицинские группы с высококвалифицированными специалистами, что дало возможность максимально приблизить специализированную помощь к линии боевых действий и оперативно проводить жизнеспасающие операции. «В предыдущих военных конфликтах данная тактика не применялась», – подчеркнул Тришкин.

    В настоящее время для личного состава применяются современные медицинские изделия, а также ведется поиск новых технологий и методов лечения. В группировках войск на передовых этапах медицинской эвакуации начали использовать лиофилизированную (сухую) плазму крови, что значительно облегчило спасение тяжелораненых. ФМБА России в текущем году поставит в войска 10 тысяч упаковок сухой плазмы.

    Для эвакуации раненых запущены военно-санитарные летучки, полностью оборудованные аппаратурой и снабженные необходимыми препаратами, где круглосуточно дежурят медицинские бригады. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о создании координационного центра для взаимодействия с военными и гражданскими структурами.

    Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании 13-слойного противоосколочного материала, выдерживающего до 130 граммов в тротиловом эквиваленте; из него уже производят панели для машин скорой помощи и носилки для раненых. Скворцова добавила, что агентство готово делиться передовым опытом в сфере диагностики, защиты от биологических и химических угроз, и поставлять современные препараты.

    Министр обороны выразил благодарность Минздраву и ФМБА и поручил срочно внедрять новшества для сохранения жизни военнослужащих.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить предложения по внедрению новых медицинских технологий для поддержки военных на передовой в кратчайшие сроки.

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    5 июля 2025, 09:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    @ Yevhen Liubimov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

    Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

    Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

    Ночью в субботу украинские СМИ  сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    4 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Энергоснабжение ЗАЭС восстановлено
    Энергоснабжение ЗАЭС восстановлено
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено, линия электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ введена в работу.

    Об этом сообщили в пресс-службе станции, передает ТАСС.

    Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что аварийные дизель-генераторы были остановлены и теперь находятся в режиме дежурства. В работе станции не зафиксировано никаких нарушений.

    Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешний источник энергоснабжения после отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».

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    5 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает местное агентство TASR со ссылкой на заявление МИД страны.

    В МИД Словакии подчеркнули, что страна готова к дальнейшему конструктивному диалогу с Еврокомиссией и поиску решений, отвечающих интересам граждан и бизнеса, передает «Коммерсантъ».

    Ведомство уточнило, что правительство неоднократно заявляло о невозможности поддержать новый пакет санкций без достаточных гарантий со стороны Еврокомиссии по вопросам поставок энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но не будет иметь реального эффекта.

    Премьер-министр также отметил, что Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    5 июля 2025, 11:45 • Новости дня
    Жапаров: Без русского языка далеко от Киргизии не уехать
    Жапаров: Без русского языка далеко от Киргизии не уехать
    @ IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киргизия нуждается в русском языке, так как им пользуется половина мира, заявил президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

    По словам Жапарова, русский язык необходим стране, поскольку без его знания киргизам будет сложно добиться успеха за пределами родины. Президент отметил, что в таких соседних странах, как Узбекистан и Таджикистан, невозможно общение без русского языка, передает РБК.

    Жапаров добавил, что в европейских странах, США и Китае для коммуникации часто приглашают русскоязычных переводчиков, что подчеркивает востребованность языка. Поэтому, по его словам, без русского языка далеко от Киргизии не уехать.

    Он также напомнил, что государственным языком Киргизии остается киргизский, а за русским закреплен статус официального, как это указано в Конституции. Жапаров считает, что предложения некоторых политиков изменить статус русского языка являются ошибочными.

    Президент пояснил, что русский и английский языки используются по всему миру, а молодежь Киргизии часто владеет тремя-четырьмя языками, что, по его мнению, очень полезно для свободного передвижения и карьерных перспектив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киргизии подтвердили сохранение официального статуса русского языка. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле пройдет встреча президентов России и Киргизии, на которой запланированы переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.

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    4 июля 2025, 18:06 • Новости дня
    Объявлено о запуске 17 спутников CubeSat в 2025 году с Восточного

    Роскосмос сообщил сроки запуска 17 CubeSat российских и одного зарубежного аппарата

    Tекст: Денис Тельманов

    В третьем квартале следующего года с космодрома Восточный выведут на орбиту 18 малых спутников, большинство из которых созданы для российских компаний.

    Запуск CubeSat намечен на третий квартал 2025 года с космодрома Восточный, передает ТАСС. Семнадцать аппаратов российского производства предназначены для отечественных заказчиков, еще один – для иностранного клиента. Все спутники будут выведены на орбиту из специальных контейнеров.

    «Главкосмос» выступает головным интегратором запуска попутных полезных нагрузок и обеспечивает пусковую услугу. В числе запускаемых аппаратов – два спутника 3U-группы компаний «Геоскан» с полезной нагрузкой «Гонца». По словам представителей корпорации, «Геоскан-4» и «Геоскан-5» применят для тестирования технологий пакетной передачи данных, востребованных в мониторинге, персональных коммуникациях и сфере IoT.

    На орбиту также запустят «ИнноСат-16» формата 16U – первый в России спутник такой размерности, созданный для отработки новых технологий группировки дистанционного зондирования Земли «Геоскана». Контейнер формата 16U, подготовленный компанией «Аэроспейс Кэпитал», также впервые будет использован для запуска на орбиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос вывел на орбиту рекордное число российских спутников, включая шесть аппаратов формата CubeSat в рамках программы «УниверСат».

    В 2024 году началось массовое производство спутников для крупнейшей в истории России группировки «Сфера». Развертывание орбитальной группировки малых аппаратов «Грифон» стартует с запуска четырех экспериментальных спутников в 2024 году.

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    5 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили и уничтожили 94 украинских БПЛА в 11 регионах России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее число аппаратов – 34 – было ликвидировано над Воронежской областью. Над Брянской областью сбили 11 БПЛА, еще по 9 – над Белгородской и Саратовской. В Новгородской области уничтожили восемь аппаратов, в Курской – шесть.

    Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Ленинградской и Орловской областями, по два – над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия. По одному аппарату было уничтожено над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило, что Чебоксары в Чувашии подверглись атаке беспилотников. В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Беспилотники также атаковали Ленинградскую область и еще ряд регионов России.

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    5 июля 2025, 03:22 • Новости дня
    Турция не стала комментировать сообщения об участии в «коалиции дронов» для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара не комментирует сообщения о том, что Турция вступила в «коалицию дронов», созданную для закупок БПЛА для Украины, заявили в администрации президента Турции.

    О том, что в «коалицию дронов» вступили Бельгия и Турция заявило латвийское министерство обороны, передает РИА «Новости».

    «Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», – сказали в администрации президента Турции.

    Там отметили, что Анкара неоднократно высказывала свою позицию по конфликту на Украине, эта позиция остается неизменной – Турция поддерживает «справедливый мир», для чего предпринимает «посреднические усилия». Отвечать на уточняющие вопросы в администрации не стали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения на Украину.

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    4 июля 2025, 16:51 • Новости дня
    Военкор: Поправки в Конституцию – это не только о Крыме, но и о Курилах с Калининградом

    Военкор Коц: Поправки в Конституцию – это не только о Крыме, но и о Курилах с Калининградом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошло ровно пять лет с момента принятия масштабных поправок в Конституцию России. Одна из ключевых поправок за это время активно проявила себя на практике, изменив не только основной закон, но и культурный код, считает военный корреспондент Александр Коц.

    «Есть одна поправка, которую можно пощупать уже сегодня. В 2020-м казалось, что ее придумали только для Крыма. Кто ж тогда мог предположить, что через пару лет Россия снова прирастет территориями. Которые у нас уже никто не заберет», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    Он напомнил, что с 2020 года отчуждение российских территорий запрещено Конституцией. «И у нас, просто исходя из главного закона страны, не может быть иной позиции в переговорных процессах. Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области – это неотъемлемая часть Российской Федерации», – подчеркнул Коц.

    Журналист отметил, что новые регионы стали частью России не только юридически: «Донбасс и Новороссия с Россией навсегда – на уровне культурного кода, ментального и на уровне закона».  Коц подчеркивает, что данная поправка касается не только новых регионов. «Неотчуждаемость территорий – это и о Курилах, и об Арктике, и о Калининграде, и о любом другом регионе, в котором нас попытаются раскачать», – пишет он.

    При этом, добавляет военкор, Конституция не запрещает прирост страны новыми территориями. «Россия нигде не заканчивается», – подчеркивает Коц.

    Напомним, 7 июля 2020 года вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию страны. Изменения касались самых разных сфер жизни общества, начиная от защиты семейных ценностей, права на труд и медицинской помощи, заканчивая модернизацией системы всех уровней власти и усиления суверенитета. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поправки в Конституцию работают на Россию.

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    4 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Российские пользователи пожаловались на перебои в работе Telegram и WhatsApp

    Tекст: Денис Тельманов

    В различных регионах России фиксируются массовые сбои в работе Telegram и WhatsApp, затронувшие мобильные приложения, уведомления и сайты сервисов.

    По данным сервиса Downdetector, на которые ссылается ТАСС, к 17:08 по московскому времени на некорректную работу Telegram пожаловались 1838 пользователей, а на сбои в WhatsApp – 736. Наибольшее число сообщений о проблемах с Telegram поступило из Москвы, Петербурга, Московской, Белгородской и Нижегородской областей.

    В случае с WhatsApp больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Московской области, Петербурге, а также в Нижегородской и Владимирской областях.

    Среди пользователей Telegram 37% отметили сбои в работе мобильного приложения, 31% – в оповещениях, 20% – в работе сайта. Пользователи WhatsApp сообщили о 36% случаев общего сбоя мессенджера, 30% – нарушениях работы мобильного приложения, 27% – проблемах с оповещениями.

    В детекторе сбоев отмечается, что пользователи обоих сервисов также жалуются на трудности при совершении аудио и видеозвонков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России зафиксированы массовые сбои в работе Telegram, которые касаются в основном уведомлений и мобильного приложения.

    В ночь на 22 апреля пользователи по всей стране столкнулись с перебоями в работе иностранных мессенджеров, однако связь позже была восстановлена. Пользователи WhatsApp в России также испытывают трудности, связанные со сбоями в оповещениях.

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    4 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов над Брянской, Смоленской и Курской областями

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение двух часов средства ПВО ликвидировали пять самолетных беспилотников, атаковавших российские регионы на западе страны.

    Силы противовоздушной обороны России в течение двух часов уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны РФ.

    Три дрона были сбиты на территории Брянской области, еще по одному – над Смоленской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Ростовской области при атаке дронов пострадал детский сад. Власти Тульской области предупредили жителей об опасности атак дронов. В Курской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль.

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      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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