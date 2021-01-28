Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России

Взгляд
28 января, четверг  |  Последнее обновление — 20:35  |  vz.ru
Разделы

Россия создает новый товар для экспорта

Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету Дмитрий Серебряков/ТАСС
Центробанк РФ в феврале впервые в истории начнет чеканить золотые монеты весом в унцию. Это общемировой стандарт веса, а значит, такие монеты станут востребованы за рубежом. Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и золотых монет. Насколько успешным окажется российский ответ на резко возросший спрос к инвестициям в золото? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин послал позитивный сигнал в Европу

Путин призвал Европу забыть старые фобии и вспомнить о цивилизационном единстве с Россией Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
От Путина в Давосе привычно ждали жесткой риторики, но он удивил аудиторию, внезапно заговорив о «взаимной любви». Он призвал вспомнить о единстве российской и европейской цивилизации, сделав культуру и науку площадкой для сотрудничества. По мнению Путина, объединиться особенно важно перед лицом новых общих угроз. Но способна ли старая Европа услышать этот призыв? Подробности...
Перейти в раздел…

Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
Перейти в раздел…

Европейцы восстают против власти

Полиция с бунтовщиками не церемонится, счет задержанным идет на сотни REUTERS/Eva Plevier
В Москве в очередной раз ослабили «антиковидные» ограничения, но в других столицах продолжают закручивать гайки. В Нидерландах, где правительство дошло до введения комендантского часа, у гаек сорвало резьбу: народ ответил властям протестами, перешедшими в массовые беспорядки. Одни трактуют происходящее как политический заговор, другие – как закономерную реакцию на тоталитаризм нового типа. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Зеленский готовит пути отступления

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Что дает Зеленскому закон о референдуме? В первую очередь это возможность отменять собственноручно принятые непопулярные решения с минимальной потерей лица. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему «послать Америку» – плохая идея

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
США и Россия продлили договор СНВ-3, Владимир Путин провел «откровенный телефонный разговор» с Джозефом Байденом. Это стало поводом для многочисленных рассуждений на тему «какие отношения с Америкой нам нужны?». Даже не так – «нужны ли нам вообще отношения с Америкой?» Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

Перейти в раздел…

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находилась 3 члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...

Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
    Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян Захарова рассказала о срежиссированной реакции Запада на незаконные акции в РФ На Украине предложили сажать за неуведомление о российском гражданстве Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей
    Суд признал законным продление срока задержания Навального Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом Исполком СНГ увидел спланированное воздействие извне на Белоруссию и Россию Устроившего драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца арестовали
    Объединившиеся СР, «За правду» и «Патриоты России» назвали важнейшую цель Названо число протоколов на родителей за участие детей в незаконной акции в Москве Лукашенко назвал условие для политической амнистии Ученый объяснил связь темы чипирования людей с вакцинацией

    потомок Ярослава Мудрого


    На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами

    запрет на въезд


    Киркоров пообещал Литве проблемы

    выступление на форуме


    Симоньян призвала «забрать Донбасс домой»

    Видео

    золотые монеты


    Россия создает новый товар для экспорта

    массовые беспорядки


    Европейцы восстают против власти

    форум в Давосе


    Путин послал позитивный сигнал в Европу

    «токсичный» блогер


    Почему россияне игнорируют акции Навального

    угрозы и оскорбления


    Украинский закон вызвал волну агрессии против защитников русского языка

    законы статистики


    Герман Садулаев: Богатые живут подозрительно долго

    человек с телефоном


    Дмитрий Грунюшкин: Хайпожорство – это преступление

    большая стройка


    Глеб Простаков: Ипотечный передоз для экономики

    на ваш взгляд


    Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?

    Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России

    Можно ли верить политическим обещаниям Садыра Жапарова?    28 января 2021, 20:15
    Фото: GOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    В Киргизии официально вступил в должность новый президент страны Садыр Жапаров. Он уже заверил в своей полной приверженности к продолжению союзнических отношений с Россией. Однако в Киргизии звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Китаем. Есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином?

    Основные внешнеполитические партнеры Киргизии прохладно отнеслись к вынужденной отставке предыдущего президента страны Сооронбая Жээнбекова, состоявшейся в октябре прошлого года. По понятным причинам - к силовым методам смены власти у соседей всегда относятся с подозрением.

    И несмотря на то, что новый президент Садыр Жапаров победил на выборах с внушительным результатом в 80% голосов, осадок, что называется, остался. Тем более что биография Жапарова имеет неоднозначный оттенок. Новый президент Киргизии отбывал тюремный срок по обвинению в захвате заложника (губернатора Иссык-Кульской области). Толпа его сторонников смогла вытащить его из тюрьмы, воспользовавшись массовыми протестами из-за фальсификации на парламентских выборах. Сама смена власти имела признаки «цветной революции».

    В считанные дни после киргизской революции Жапаров стал премьер-министром, а затем и исполняющим обязанности президента. Такой резкий карьерный взлет сразу породил у политологов обоснованные вопросы. И не только у политологов.

    Достаточно сказать, что Москва в тот момент временно приостановила финансовую поддержку Бишкеку, в частности, заморозила выделение кредита в 100 млн долларов сроком на 20 лет под 1%. Лишь в конце декабря, когда уже стало ясно, к кому в итоге перейдет власть, Россия выделила очередной безвозмездный транш в 20 млн долларов на поддержку бюджета Киргизии.

    Надежный союзник?

    В Киргизии считают, что новая власть в целом сохранит прежние отношения с внешнеполитическими партнерами. «Во внешней политике Киргизии кардинальных изменений не ожидается, главным стратегическим партнером в рамках ОДКБ и ЕАЭС по-прежнему останется Российская Федерация», - заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Эдиль Осмонбетов.

    Такая позиция легко объяснима – она отражает надежды избирателей. Общественность и элиты Киргизии всегда требуют от своего президента иметь крепкие союзнические связи с Москвой в целом и российским президентом в частности, чей авторитет всегда был высок среди населения Киргизии. Возможность ухудшения отношений с Россией воспринимается с большой настороженностью. Конфликт с РФ ударит по благосостоянию киргизов во много раз больнее, чем это случилось во время разрыва с Россией с грузинами или жителями Украины. Причиной тому гораздо большая экономическая зависимость Киргизии от отношений с Москвой.

    В России регулярно находится около одного миллиона киргизистанцев, большинство из которых составляют трудовые мигранты. Денежными переводами на родину они содержат свои семьи. В 2019 году мигранты перевели в Киргизию 2 млрд 407 млн долларов, большинство из которых отправили из России. Безвизовый въезд и легкие условия трудоустройства являются важными факторами для экономического существования миллионов киргизстанцев.

    Не стоит сбрасывать со счетов и сферу безопасности, Россия безвозмездно поставляет оружие, фактически содержит армию Киргизии – а ведь эта страна окружена сложными соседями. ОДКБ гарантирует Киргизии территориальную целостность и военную поддержку. К этому стоит добавить и историческую лояльность Киргизии к России, которая в свое время до самого последнего и не думала покидать СССР.

    Во многом поэтому Жапаров поспешил подтвердить, что русский язык сохранит в стране статус официального, а Россия останется стратегическим союзником. Тем не менее, во властных структурах Киргизии увидели особый сигнал в том, что после победы на президентских выборах Жапаров дождался поздравлений от президента России не сразу – и это было только короткое сообщение на сайте Кремля, а не личный звонок по телефону.

    «После традиционных слов о дружбе Россия будет ждать от Жапарова конкретных действий, подтверждающих этот настрой, - объяснил  газете ВЗГЛЯД доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов. – Но нет уверенности, что Жапаров действительно будет придерживаться твердого пророссийского курса. Ни в одном из внешнеполитических вопросов, в которых интересы России противостояли бы интересам Запада, Бишкек не выступил на стороне Москвы. С точки зрения экономической главным партнером Киргизии является Китай. Но китайцев в стране не любят, от Китая ждут территориальных претензий. Поэтому президенту придется лавировать между экономическими интересами страны и антикитайскими настроениями избирателей».

    Китайский след

    Для таких оценок, к сожалению, есть основания. Все больше обнаруживается свидетельств того, что киргизская элита тесно связана с китайским бизнесом. А это, в свою очередь, может оказывать влияние и на политическую повестку в стране.

    В частности, во время предвыборных дебатов, влиятельный политик, кандидат в президенты Канат Исаев заявил, что Садыр Жапаров связан с Китаем через приближенного к нему депутата Адыла Жунус уулу. Журналисты проверили данное высказывания и действительно обнаружили связь. У Жапарова с Адыл Жунус уулу имеются совместные бизнес-проекты в Бишкеке. Сам же Адыл родился и вырос в Китае и лишь в 2001 году получил киргизское гражданство. Оставшиеся там родственники работают в китайских госструктурах и даже имеют родственные связи с действующими губернаторами в Китае.

    Также в коррупционных связях с Китаем Жапарова обвинял еще один кандидат в президенты, экс-глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.

    Сам Жапаров так опроверг эти обвинения: «Ничего на меня не нашли, это их фантазия. Нет фактов, что мне продали земли. Меня в этом не смогут обвинить. Из-за того, что на меня нет ничего, придумали, что шпион Китая, друг шпиона Китая. Но сейчас народ не такой, какой был лет 20-30 назад. У всех есть смартфоны, источники информации открыты. Любая информация доходит за несколько минут», - отметил новоизбранный президент Киргизии.

    Некоторые сигналы на этот счет можно прочесть и в экономических планах нового президента. Жапаров обещает за короткий срок вытащить свою страну из нищеты.

    Основой для этого он видит разработку железорудного месторождения «Жетим-Тоо». «Это будет проектом, который вытащит нашу экономику из болота», - заявлял в декабре Жапаров. Но как именно будут реализованы столь амбициозные планы, непонятно, ведь у Киргизии нет самостоятельного опыта в разработке настолько больших и труднодоступных месторождений. К тому же в данный проект нужно вложить немало средств, которых у Киргизии просто нет. В политических кругах страны сразу стало звучать мнение, что разработка месторождения достанется китайским компаниям.

    Поэтому в Киргизии все чаще возникают вопросы - насколько тесно связан Жапаров с Китаем? Возможно ли такое, что новый президент страны отдаст китайским компаниям ( в том числе в счет погашения госдолга) месторождения полезных ископаемых?

    Как Трампу приходилось доказывать, что он не российский шпион, так и Жапарову уже приходится – и придется в дальнейшем – заверять своих избирателей, что он не работает на Пекин. Возможно, эти подозрения Жапарову придется развеивать в том числе и перед Россией.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •