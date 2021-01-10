Жапаров назвал главным союзником Киргизии Россию

Побеждающий на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Россия является главным союзником республики.

«Россия – наш стратегический партнер, мы союзники... После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами. Россия остается главным союзником», – приводит РИА «Новости» сделанное на пресс-конференции заявление Жапарова.

Кроме того он отметил, что политическая реформа в Киргизии должна закончиться до июня.

Жапаров – сторонник президентской формы правления. В своей политической программе он обещал изменить конституцию в части укрепления института президента и вернуться к выборам депутатов парламента по одномандатным округам вместо партийной системы. После референдума по определению формы правления должен состояться еще один, где все соответствующие изменения будут прописаны в новой редакции конституции.

На пресс-конференции Жапаров также сказал, что намерен создать условия для возвращения трудовых мигрантов.

«За годы независимости почти треть наших граждан уехала за рубеж в поисках лучшей доли. Наша задача – в самое ближайшее время вернуть их домой, обеспечив работой», – заявил он в воскресенье на брифинге в Бишкеке. По его словам, перед Киргизией также стоит сложная задача в виде погашения внешнего долга, который достигает 5 млрд долларов. «Для этого мы должны все объединиться и использовать этот уникальный шанс, сделав наш Кыргызстан процветающим», – цитирует его ТАСС.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике.

Ранее стало известно, что Жапаров вышел в лидеры на выборах президента Киргизии. По предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.