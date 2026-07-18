Сопредседатель АдГ Вайдель выступила против вступления Украины в ЕС и НАТО

Tекст: Мария Иванова

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала полностью отказаться от военной и финансовой поддержки Киева, передает ТАСС.

Выступая в Магдебурге, политик назвала абсолютно неприемлемым присоединение Украины к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

«Нам нужна дипломатия между Западом и Востоком. И поэтому мы, как «Альтернатива для Германии», в составе правительства обеспечим мир на Украине, будем выступать за мирные переговоры, чтобы этой бессмысленной гибели людей наконец-то был положен конец», – заявила Вайдель.

Лидер партии подчеркнула, что немецкие налогоплательщики не должны оплачивать поставки оружия. По ее словам, Берлину следует стремиться к балансу и вести прагматичный диалог с ключевыми торговыми партнерами, включая Россию, США и Китай. Вайдель добавила, что ожидает такого подхода от любого разумного правительства, однако нынешнее руководство ФРГ действует ровно наоборот.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина получила летом 2022 года. Сейчас вопрос дальнейшего расширения объединения рассматривается европейскими странами с большой осторожностью. Государства-члены всерьез опасаются политического раскола при голосованиях, которые требуют строгого соблюдения принципа единогласия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла обвинил руководство Германии в эскалации украинского конфликта.

Ранее Алис Вайдель назвала роковой ошибкой возможное размещение немецких военных на Украине.

Британский журнал Economist заявил о фактической гибели планов Киева по вступлению в НАТО.