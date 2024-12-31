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ВСУ сожгли школу в Новой Каховке и атаковали больницу в Алешках
Украинские войска вновь атаковали больницу в Алешках и сожгли законсервированную школу в Новой Каховке, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По данным Алексеенко, атака не привела к новым жертвам, передает ТАСС.
Кроме того, добавил Алексеенко, ВСУ пытались атаковать машину скорой помощи, на которой эвакуировали раненого главврача больницы Владимира Харлана, но российские военные предотвратили это нападение. Харлана доставили в больницу другого региона, его жизни ничего не угрожает.
По словам Алексеенко, вечером машина скорой помощи, вернувшаяся в Алешки, была уничтожена во время нового удара ВСУ по больнице. Ночью ВСУ также нанесли удар по второй школе в Новой Каховке, в результате чего в пустом здании возник сильный пожар. «Машины скорой помощи заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям, несмотря ни на что», – подчеркнул Алексеенко.
В сентябре главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан и его водитель получили ранения в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.
В декабре в Алешках Херсонской области произошла атака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи, в результате которой погибли три человека. Кроме того, ВСУ осуществили атаку на школьный автобус в Запорожской области с помощью беспилотника.