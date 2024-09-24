Главврач больницы в Алешках получил легкие ранения в результате атаки ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Кулагин в Telegram рассказал, что в машине, которую атаковал дрон ВСУ, были сам Харлан, его супруга и водитель. «В момент атаки они выходили из автомобиля», – сообщил замглавы муниципального округа.

Кулагин подчеркнул, что Харлан для местных жителей «давно стал символом героизма, самоотверженности, одним из ярких представителей Русского мира». Он также отметил, что «отец Владимира Харлана – герой Советского союза».

По словам замглавы муниципального округа, украинские боевики «целенаправленно выследили главного врача». Он заявил, что «охота на медика – спланированный акт террора».

Напомним, в результате атаки украинских боевиков супруга Харлана погибла. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что всем виновным в нападении на медика «воздастся», причем «не только на том свете».