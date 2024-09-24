Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.15 комментариев
Главврач больницы в Алешках получил легкие ранения в результате атаки ВСУ
Главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан и его водитель получили легкие ранения в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины, сообщил замглавы Алешкинского муниципального округа Херсонской области Сергей Кулагин.
Кулагин в Telegram рассказал, что в машине, которую атаковал дрон ВСУ, были сам Харлан, его супруга и водитель. «В момент атаки они выходили из автомобиля», – сообщил замглавы муниципального округа.
Кулагин подчеркнул, что Харлан для местных жителей «давно стал символом героизма, самоотверженности, одним из ярких представителей Русского мира». Он также отметил, что «отец Владимира Харлана – герой Советского союза».
По словам замглавы муниципального округа, украинские боевики «целенаправленно выследили главного врача». Он заявил, что «охота на медика – спланированный акт террора».
Напомним, в результате атаки украинских боевиков супруга Харлана погибла. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что всем виновным в нападении на медика «воздастся», причем «не только на том свете».