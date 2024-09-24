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    США с Зеленским играют в «дальнобой»
    Японские F-35 применили инфракрасные ловушки против российского Ил-38
    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»
    Назван диагноз разгромившего могилу Маслякова инвалида
    Сийярто выступил за сотрудничество «от Лиссабона до Владивостока»
    Чехия ожидает сохранении контроля России над новыми регионами
    Путин поручил оценить целесообразность создания в Якутии центра применения БПЛА
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    6 комментариев
    24 сентября 2024, 01:58 • Новости дня

    Главврач больницы в Алешках получил легкие ранения в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан и его водитель получили легкие ранения в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины, сообщил замглавы Алешкинского муниципального округа Херсонской области Сергей Кулагин.

    Кулагин в Telegram рассказал, что в машине, которую атаковал дрон ВСУ, были сам Харлан, его супруга и водитель. «В момент атаки они выходили из автомобиля», – сообщил замглавы муниципального округа.

    Кулагин подчеркнул, что Харлан для местных жителей «давно стал символом героизма, самоотверженности, одним из ярких представителей Русского мира». Он также отметил, что «отец Владимира Харлана – герой Советского союза».

    По словам замглавы муниципального округа, украинские боевики «целенаправленно выследили главного врача». Он заявил, что «охота на медика – спланированный акт террора».

    Напомним, в результате атаки украинских боевиков супруга Харлана погибла. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что всем виновным в нападении на медика «воздастся», причем «не только на том свете».

    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина», заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    23 сентября 2024, 21:36 • Видео
    Кто заменит Шольца во главе Германии

    Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

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    23 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»

    СМИ: «План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов

    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада, сообщили украинские СМИ.

    Телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. «Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли. План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период», – приводит СМИ слова источника в офисе Зеленского.

    По данным источника, в документе в том числе содержится передача Украине «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    В сентябре Зеленский заявил, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Коментарии (7)
    23 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у безумца, но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Россию не пригласили на обсуждение так называемого мирного плана Зеленского, и в Москве не понимают, что на уме у «безумца».

    «Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», – цитирует РИА «Новости» Полянского.

    Дипломат отметил, что Западу придется поддержать «PR-кампанию украинского президента», а также держать украинский вопрос в центре внимания, что сейчас не просто.

    Полянский указал, что Зеленский выбрал путь эскалации, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

    «Это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру», – добавил российский дипломат.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Также он признался, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, на что способна Украина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации.

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    23 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Украины по Крымскому мосту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

    Россия, по словам Кузьмина, с уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН. СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших в 1982 году, а Россия как правопреемница СССР остается ее строгим приверженцем, указал он.

    В 2021 году Украина обвинила Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря.

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    23 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского

    Миллиардер Сакс назвал план Зеленского угрозой третьей мировой

    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил опасения, что реализация плана победы Владимира Зеленского может спровоцировать третью мировую войну, напомнив о его ключевых инициативах.

    Сакс в своем сообщении в соцсети Х отметил, что Зеленский представил план президенту США Джо Байдену, который включает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по российской территории, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие шаги могут быть восприняты как начало третьей мировой войны.

    Миллиардер выразил надежду, что Байден осознает причины, по которым ранее не согласился на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение дальнобойных ударов, и продолжит придерживаться прежней позиции.

    Ранее Сакс заявил, что планы США разрешить Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России могут привести к третьей мировой войне.

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

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    23 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе по заводу деталей для ракет в Запорожской области

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев, в результате атаки на завод прогремело два мощных взрыва, которые вызвали детонацию складов с готовой продукцией. По его словам, на территории предприятия находилось более 400 украинских военных, передает РИА «Новости».

    «После взрыва в сторону завода направилось несколько бригад скорой помощи, взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет как минимум один был в склад готовой продукции», – уточнил Лебедев.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении Запорожской области, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

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    23 сентября 2024, 09:11 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен 20 украинских военных под Угледаром

    Под Угледаром 20 украинских военнослужащих, включая двух офицеров, сдались в плен российским войскам, большая часть из них – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Под Угледаром российские войска захватили в плен 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС. Среди них оказались двое офицеров. Большинство пленных – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая старается удерживать оборону на Угледарском направлении. Раненым среди пленных оказана необходимая медицинская помощь.

    Сдавшиеся военнослужащие сообщают, что большинство из них были мобилизованы недавно и находились на линии соприкосновения от одного дня до двух недель. Они также рассказали, что неоднократно запрашивали помощь у своего командования, однако поддержки не получили. Это могло повлиять на их решение сдаться в плен.

    В данный момент ВСУ предпринимают попытки эвакуации военнослужащих из Угледара, сообщают в силовых структурах. Это первые подобные попытки покинуть город, который занимает стратегическую позицию. Мотивы и успехи этих операций пока остаются неизвестными, но это может свидетельствовать о стремлении противника отступить от удерживаемой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что потери украинской армии под Угледаром растут, а эвакуационные группы не справляются с количеством погибших и раненых.

    Как отметил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», активные штурмовые действия подразделений морской пехоты ТОФ в Пречистовке длились не более четырех часов. Кроме того, украинские войска в ходе панического бегства из Пречистовки оставили много западного оборудования и вооружения.

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    23 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине, несмотря на его заверения быстро урегулировать его в случае победы на выборах.

    Как заявил Зеленский в интервью журналу The New Yorker, многие лидеры были уверены в своем понимании ситуации, но при более детальном изучении осознавали сложность проблемы, передает ТАСС. «Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать», – сказал украинский лидер.

    Ранее опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что американцы считают Дональда Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем его соперницу Камалу Харрис.

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    23 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    На границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути

    За последние сутки подразделения Северной группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили две попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении Нового Пути, сообщили в Минобороны.

    Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения группировки продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Малой Локни и Плехово.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 17-й танковой, бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й, 116-й и 129-й бригад теробороны поблизости от Белополья, Будивельного, Брусков, Глухова, Диброво, Журавки, Ободов, Павловки, Речек, Радьковки, Стукаловки, Сосновки, Сум и Угроедов.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три машины пехоты, две бронемашины, восемь арторудий, станция РЭБ и РЛС.

    Один военнослужащий ВСУ был взят в плен, отчитались в Минобороны.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 бронемашин, 132 арторудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, в том числе десять инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    23 сентября 2024, 17:51 • Новости дня
    БПЛА «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец», подтвердив точное попадание и взрыв боевой машины в режиме реального времени.

    В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.

    После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.

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    23 сентября 2024, 10:30 • Новости дня
    Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ

    Associated Press: Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ

    Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании, где производятся боеприпасы для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов, пишет Associated Press со ссылкой на члена Палаты представителей США Мэтта Картрайта.

    Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных снарядах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    «Спасибо, и нам нужно больше», – приводит Картрайт слова украинского лидера.

    Отмечается, что во время визита Зеленского территория вокруг завода была оцеплена, в районе находилось множество правоохранителей.

    Одна из жительниц США, чьи родители переехали с Украины, рассказала изданию, что все больше ее знакомых выступают против выделения средств на помощь Киеву, считая, что они должны быть направлены на решение внутренних проблем страны.

    Напомним, главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланированы встречи в Вашингтоне.

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    23 сентября 2024, 17:18 • Новости дня
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия сообщила о проблемах с поставленными боеприпасами, детонаторы которых были разработаны еще во Вторую мировую войну, в результате чего произошли преждевременные взрывы, нанеся урон военнослужащим и артиллерийским системам.

    Как сообщает газета Handelsblatt, боеприпасы с детонаторами, разработанными во время Второй мировой войны, были поставлены на Украину в рамках «чешской инициативы» и от США, передает РИА «Новости». Эти боеприпасы вызвали многочисленные преждевременные взрывы, которые нанесли ранения украинским военнослужащим и повредили артиллерийские установки.

    По данным доклада командования ВСУ, инциденты были связаны с использованием детонаторов M515 и M51A5. Из почти 35 тыс. поставленных артиллерийских снарядов уровень брака составил 0,05%, что привело к преждевременным взрывам пяти из каждых 10 тыс. выпущенных снарядов.

    Украинская сторона еще в августе уведомила Чехию о проблемах с боеприпасами. Чехия подтвердила наличие брака и сообщила о решении проблемы. Тем временем Россия считает, что поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают его урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и ряда встреч в Вашингтоне, куда его отправили на борту военно-транспортного самолета. В рамках визита Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, где находятся мощности по производству боеприпасов для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов. При этом Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных поставках. Впрочем, несмотря на его призывы, некоторые граждане США выступают против дальнейшего выделения средств на помощь Украине, считая, что они должны быть направлены на внутренние нужды.

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