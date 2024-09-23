Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.14 комментариев
Сальдо обвинил Украину в целенаправленной «охоте» на врачей
Сальдо после убийства украинскими боевиками жены врача Харлана в Херсонской области обвинил ВСУ в «охоте» на медиков
Украинские боевики, которые в Алешках с помощью БПЛА нанесли удар по машине главврача больницы Владимира Харлана и убили его жену Ольгу, прекрасно понимали, что «охотятся» на медика, всем виновным «воздастся», причем «не только на том свете», заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня украинские нацисты совершили гнусный террористический акт против семьи и близкого окружения главврача прифронтовой Алешкинской райбольницы доктора Владимира Ивановича Харлана», – сообщил Сальдо в Telegram, указав, что жертвой атаки стала жена медика, сам врач и его водитель получили ранения.
Сальдо заявил: «Нет слов, чтобы передать глубину моей скорби. Владимир Иванович, понимаю, что вашу боль ничем не унять, и все же прошу принять мои самые искренние соболезнования. Власти сделают все, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить вашу боль».
«А вот как можно назвать этих недолюдей, что убивают врачей, которые помогают другим людям?» – заявил глава региона. По его словам, украинские боевики понимали, «за кем охотятся». Сальдо указал, что боевики ВСУ отыскали с помощью БПЛА «всему району знакомую белую медицинскую «Ниву» и «целенаправленно» атаковали этот автомобиль, «убив ни в чем не повинную женщину и ранив двоих людей».
Сальдо выразил уверенность, что «этим подонкам и убийцам воздастся, и не только на том свете». Он сообщил, что российским «операторам поставлена задача уничтожить террористов», причем глава региона заверил, что «одними исполнителями враг не отделается». По его словам, «на том берегу» Днепра находится «группа субъектов из местного гауляйтерства», которые «несут ответственность» за нападение на Харлана и убийство его жены.
Напомним, в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив. По его словам, Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности.