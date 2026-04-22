Словакия отказалась поддержать санкции против России до открытия «Дружбы»

«По-прежнему в силе то, что правительство Словакии не согласится с пакетом санкций в интересах Украины, пока не будет реально открыт нефтепровод «Дружба»», – заявил Фицо.

Он отметил, что решение связано с энергетической безопасностью страны, и без гарантированных поставок нефти поддерживать ограничения Братислава не собирается, передает РИА «Новости».

Ранее ЕК исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила окончание восстановительных работ на украинской территории.