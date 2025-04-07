Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Путин заявил о поощрении нацизма и русофобии в ряде стран
Путин заявил о целенаправленном поощрении нацизма и русофобии во многих странах
Президент России Владимир Путин заявил о целенаправленном поощрении нацизма и русофобии в ряде стран, а также попытках пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.
Президент России Владимир Путин в своем послании участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, сообщается на сайте Кремля.
«Сотни тысяч людей во всем мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях «Бессмертного полка», в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Они искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких», – заявил Путин.
«Такая сплоченность, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», – подчеркнул президент.
Ранее в Самарской области начался Международный молодежный исторический форум «Сохраненная память», который собрал более 300 участников из России и других стран.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попытки некоторых государств исказить историю и принизить вклад Красной армии в победу над фашизмом не увенчаются успехом.