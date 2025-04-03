В Самаре стартовал международный форум «Сохраненная память»

Tекст: Елизавета Шишкова

Форум проходит на территории загородного комплекса «Циолковский» и предлагает молодым активистам и экспертам обсудить современные подходы к сохранению исторической памяти, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Приветствие участникам форму направил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В преддверии юбилея Великой Победы в Самарской области собрались единомышленники, которые вносят большой вклад в сохранение исторической памяти. За долгие годы работы вы получили большой опыт в создании общественных инициатив, приуроченных к памятным датам, стали настоящей опорой и поддержкой для ветеранов Великой Отечественной войны, организовали большое количество событий в память о тех, кого уже нет с нами, но кто героически защищал нашу Родину», – говорится в обращении.



Кириенко напомнил, что текущий год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. «Перед вами открыты большие возможности оказаться в числе тех, кто будет транслировать важные исторические смыслы и заложит их в основу организации будущих событий, связанных с победами России. Общими усилиями и под руководством опытных наставников вам предстоит выбрать верные форматы для трансляции исторической правды нынешним и будущим поколениям, чтобы каждый помнил о великих подвигах наших предков. На форуме вы сможете вместе создать гражданско-патриотические проекты и предложить их к проведению в своих регионах в Год защитника Отечества, став наставниками для сообществ неравнодушных граждан», – отмечается в приветствии Кириенко.

К участникам мероприятия обратился Герой России Максим Девятов, призвав их продолжать дело предков в сохранении исторической истины: «Ваш фронт – это фронт правды и памяти. Сохраняя историческую истину, вы защищаете будущее нашей страны. Помните – нет большего уважения к подвигу предков, чем честное продолжение их дела».

Среди ключевых мероприятий форума – панельные дискуссии, разработки проектов и создание интерактивных образовательных продуктов. Анастасия Рябова, исполнительный директор «Волонтеров Победы», отметила практическую направленность программы, заявив, что она объединяет молодежь из разных регионов и стран для создания проектов, которые станут частью празднования 80-летия Победы.

Форум продлится до 5 апреля и завершится торжественной церемонией в МТЛ «Арена», где будут объявлены победители конкурса «Росмолодежь.Гранты». В рамках мероприятия обсуждается не только историческая память, но и традиционные ценности, важные для гражданского воспитания молодежи.