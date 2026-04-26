Глава Вологодской области рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

Филимонов: Состояние двух пострадавших при атаке на Вологодскую область тяжелое

Tекст: Дарья Григоренко

Филимонов в своем Telegram-канале напомнил, что ранним утром на промышленную площадку фосфорного комплекса в Череповце было совершено три волны налета, о чем жителей предупредили через СМС-рассылку.

По уточнённым данным, всего пострадали десять человек, шесть из них госпитализированы. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, состояние одного оценивается как средней тяжести, трое – удовлетворительное. Еще четыре человека получают амбулаторное лечение. Филимонов подчеркнул, что прогноз у всех пострадавших благоприятный.

По информации представителей Росгидромета и Роспотребнадзора, превышений опасных веществ в атмосфере за сутки не выявлено. Мониторинг воздуха в Череповце ведется на постоянной основе.

Губернатор поручил провести комплексные учения с участием медицинского сообщества и МЧС, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. Он подчеркнул, что взаимодействие между структурами будет совершенствоваться и впредь.

Ранее Филимонов сообщил, что пять человек получили ожоги от серной кислоты после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Вологодскую область.

