Почти 60 тыс. жителей Киевской области остались без света
Почти 60 тыс. потребителей в Киевской области Украины остаются без электричества из-за сильной непогоды, сообщила областная военная администрация.
В администрации заявили: «Сильный град, дождь и порывы ветра привели к массовым отключениям электроэнергии в области. В настоящее время почти 60 тыс. потребителей остаются без света. Из-за стихии были повреждены 80 линий среднего напряжения», передает ТАСС.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение пострадавших районов.
Ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил о введении экстренных отключений электричества в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.