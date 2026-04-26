В Курске отметили годовщину освобождения региона от ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к первой годовщине освобождения территории Курской области от ВСУ, прошли в Курске, передает ТАСС. Украинские войска атаковали регион 6 августа 2024 года, тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома, многие лишились близких и жилья. 13 марта 2025 года Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области.

В парке «Патриот» на проспекте Победы прошла церемония возложения цветов к закладному камню будущего памятника Героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. В митинге участвовали губернатор Александр Хинштейн, представители регионального правительства, военнослужащие, в том числе бойцы бригады «Ветераны», общественники, жители приграничных районов и участники проекта «Курск.Герои!». «26 апреля – знаменательная дата для Курской области и для всей России. Сегодня отмечаем первую годовщину освобождения территории нашего региона от ВСУ. Вечный покой всем, кто не дожил до дня освобождения. Свет вашей памяти навсегда с нами. Помяните ушедших. И мысленно пошлите лучи поддержки нашим ребятам, которые сейчас, сегодня, бьются за победу и мир», – сказал глава региона.

Куряне возложили цветы к камню, на месте которого появится памятник Героям, спасавшим мирных жителей от ВСУ, а затем почтили память погибших военнослужащих, спасателей, мирных жителей, волонтеров и медиков минутой молчания. Герой России, командир бригады «Ветераны» Александр Тютерев, позывной «Морпех», разработавший операцию «Поток», отметил, что все подразделения Минобороны, включая ВДВ, морскую пехоту и спецназ «Ахмат», внесли свой вклад в освобождение, и рассказал, что первыми в Суджу входили командиры рот и подразделений вместе со своими бойцами.

На проспекте Анатолия Дериглазова высадили «Аллею памяти» из 50 декоративных яблонь, в акции участвовали заместители губернатора Александр Чепик, Евгений Лобов и Сергей Фофанов, главный советник губернатора Виктория Пенькова, жители приграничья и военнослужащие – участники освобождения Курской области. Директор Веселовской школы Глушковского района Ирина Иванова подчеркнула, что для школьников важно участвовать в таких мероприятиях, ведь память о погибших – это долг, и признала, что годовщина одновременно приносит радость освобождения родного дома и боль от потерь военных и мирных жителей. Пенькова напомнила, что яблоня символизирует мир и родной дом, и сообщила, что каждое дерево получит имя населенного пункта, за который шли бои и который будет восстановлен.

В Курской государственной филармонии состоялась церемония специального гашения уникальной почтовой марки, посвященной годовщине освобождения области, на которой изображен символический образ российских военнослужащих – участников операции «Поток»; первый оттиск штемпеля сделал губернатор Александр Хинштейн. Там же военный корреспондент «Комсомольской правды» и писатель Александр Коц представил книгу «Курск. Боль и слава», документальную хронику мужества военных, волонтеров и мирных жителей, отметив, что в ней рассказано о «рядовых» героях, которые, преодолевая страх, на лодках выходили в оккупированные села и вывозили оттуда стариков. Завершился день концертом для жителей приграничных районов и военных, на котором солистка ансамбля песни и пляски Центрального округа войск нацгвардии Светлана Колибаба представила песню «Курская земля».