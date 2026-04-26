  Целью стрелка на гала-ужине в Вашингтоне назвали руководство США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    Министр Белоусов открыл в Пхеньяне мемориал корейским героям
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    1 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    40 комментариев
    26 апреля 2026, 17:37 • Новости дня

    Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусаться на ринге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в шуточной форме посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусаться на ринге.

    Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что инцидент произошел после церемонии вручения государственных наград чемпионам мира по боксу, где спортсмен сфотографировался с президентом в боксерской стойке, передает ТАСС.

    Старшие спортсмены предложили Шумкову не сжимать кулаки и «вести себя прилично». Они также пообещали, что боксер больше не будет кусать соперников за ухо на ринге, на что сам Шумков подтвердил: «Обещаю».

    В ответ Путин в шутку сказал: «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся». Президент напомнил о нашумевшем эпизоде с участием бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который однажды откусил ухо своему сопернику во время боя и выплюнул его на ринг.

    Ранее сообщалось, что во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    Президент России Владимир Путин отметил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании материала, сообщают «Вести».

    «Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.

    Ранее Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Жириновского на государственном уровне.

    Комментарии (17)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    Комментарии (18)
    25 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.

    «Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

    Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

    «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог Владимира Путина и Владимира Жириновского очень содержательным.

    Ранее глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку народу Армении по случаю годовщины геноцида армян.

    Президент Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что гонения начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в обращении.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – отметил российский лидер.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    Комментарии (26)
    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    Комментарии (20)
    24 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал планы пригласить Путина на саммит G20

    Дмитриев отреагировал на планы пригласить Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о возможном приглашении президента Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами.

    Дмитриев прокомментировал информацию о возможном приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, передает РИА «Новости».

    Дмитриев написал в соцсети: «Россия всегда была частью G20».

    Поводом для комментария стала публикация газеты Washington Post, в которой говорилось о намерении президента США пригласить Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

    Президент США заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет.

    Заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин встретился с бойцами бригады ЛДПР «Невский»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении.

    Встреча прошла в ходе посещения выставки в московском «Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Путин пообщался с командиром бригады Алексеем Верещагиным, добровольцами Русланом Лобыкиным и Александром Прохоровым, а также с военным корреспондентом Беллой Либерман. Верещагин рассказал, что бригада была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации на Украине, и сейчас ее бойцы продвигаются вперед на Краматорском направлении в составе Южного военного округа.

    Президент уточнил у собеседников детали их работы, в том числе участие в боевых задачах на рубеже Южной группировки. Верещагин подтвердил, что их подразделение входит в состав Южного военного округа, и отметил, что ранее через президентский протокол передал для Путина почетный знак бригады.

    Командир выразил надежду, что глава государства сможет надеть этот знак во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского. Позже Путин отдельно побеседовал с Верещагиным уже без камер.

    Напомним, Слуцкий 10 апреля открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Путин назвал Пиманова олицетворявшим телевидение России профессионалом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, отметив, что он был журналистом, которого считали одним из ярких и преданных делу профессионалов телевидения.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Пиманова по праву считали одним из ярких и преданных делу профессионалов, олицетворявших современное российское телевидение.

    «Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», – говорится в телеграмме Путина.

    Путин также подчеркнул, что смерть Пиманова стала большой потерей не только для его семьи и коллег, но и для всей отечественной журналистики.

    Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Первого канала Алексея Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин направил телеграмму родным и близким журналиста, передает ТАСС.

    «Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», – сказал он.

    Напомним, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 74%

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 74%, кроме того, 76% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составляет 74%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Также 76% граждан считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    Работу правительства одобряют 46% участников опроса, а 54% респондентов считают, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется со своими обязанностями хорошо.

    Между тем, согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину составил 71%, а его работу на посту главы государства одобряют 65,6% россиян.

    Премьер-министру Мишустину доверяют 53,8% опрошенных. Деятельность правительства в целом положительно оценивают 39,7% россиян, а премьер-министра – 44,3%, следует из исследования ВЦИОМ.

    Комментарии (2)
    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом борьбу с преступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором затрагивалась тема усиления мер по борьбе с преступностью.

    В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость обсудить дополнительные шаги по предупреждению и пресечению правонарушений, передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью. У нас два выступающих», – заявил Путин, предоставив слово генеральному прокурору России Александру Гуцану.

    В прошлую пятницу Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ.

    Темой совещания Путина с Совбезом в начале апреля была борьба с финансированием терроризма.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 00:45 • Новости дня
    Washington Post заявила о планах США пригласить Путина на G20

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует направить приглашение президенту России Владимиру Путину на встречу руководителей государств G20, которая состоится в декабре в Майами, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.

    По данным Washington Post, «США намереваются пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров группы G20». Мероприятие состоится на гольф-курорте Дорал в Майами. При этом указывается, что пока приглашение для президента России не было передано, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона уже получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее начали подготовку к возможному визиту российского лидера в Майами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации