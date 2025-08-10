Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.0 комментариев
«Калашников» впервые показал дрон «Гранат-4» с лазерным наведением
На презентации новых АК-15К и АК-15СК концерн «Калашников» впервые показал беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием и дальностью наблюдения до 70 км.
Новый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» с гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания и наблюдения (ГОЭСЦН) предназначен для дистанционного наблюдения и лазерного наведения боеприпасов, передает ТАСС.
«Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения», – отмечается в материалах к изделию.
Комплекс позволяет вести наблюдение с использованием видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Система также обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению на дистанции от 100 м до 12 км.
БПЛА «Гранат-4-Э» с ГОЭСЦН обладает диапазоном скоростей 90–130 км/ч, максимальной взлетной массой 55 кг, радиусом применения до 55 км, максимальной высотой полета 3000 м. Запуск осуществляется с катапульты.
Ранее в Ижевске продемонстрировали комплекс «Гранат-4-Э», использовавшийся в военной версии для поражения различных целей, включая танк Abrams, в зоне спецоперации.