19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Комплекс «Гранат-4» поразил Abrams в зоне СВО
Комплекс «Гранат-4» успешно применили против танка Abrams
В Ижевске продемонстрировали комплекс «Гранат-4-Э», использовавшийся в военной версии для поражения различных целей, включая танк Abrams, в зоне спецоперации.
НПО «Ижевские беспилотные системы» (входит в концерн «Калашников») представило макет возимого комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4-Э».
Как говорится в сообщении в Telegram-канале «Калашников», данный комплекс был показан в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника. В состав комплекса входят беспилотный летательный аппарат и мобильный пункт управления на базе автомобиля «Камаз» с кузовом-фургоном.
Военная версия этой системы, названная «Гранат-4», успешно прошла апробацию в зоне специальной военной операции, где использовалась для круглосуточного ведения воздушной разведки. Благодаря своим характеристикам комплекс обеспечивал высокоточное целеуказание, помогая поражать различные цели, включая одиночные боевые машины противника, такие как американский танк М1А1 Abrams, а также вражеские опорные пункты и переправы через водные преграды.
Ранее «Калашников» представил видео уничтожения американской гаубицы M777 в Курской области с помощью дрона-камикадзе «Куб».