Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Король Чарльз перенес визит в Бирмингем из-за побочных эффектов лечения рака
Британский король Чарльз был госпитализирован для наблюдения после появления временных побочных эффектов своего лечения рака, что привело к отмене его мероприятий, пишет The Guardian.
Король Чарльз был доставлен в больницу для наблюдения после появления побочных эффектов лечения, передает The Guardian.
76-летний монарх прошел запланированное лечение от рака, после чего потребовалось непродолжительное пребывание в больнице.
В связи с этим дневные мероприятия короля были перенесены. Король уже вернулся в Кларенс-хаус и в качестве предосторожности по медицинским рекомендациям его события на пятницу также будут перенесены.
Чарльз принес извинения всем, кто может быть неудобен или разочарован переносом его мероприятий. Источник назвал это «незначительным препятствием на пути к выздоровлению».
В феврале стало известно, что Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате.
Болезнь короля Карла III вызвала опасения о его скорой кончине, и при дворе уже начались приготовления к возможному правлению его сына, принца Уэльского Уильяма.