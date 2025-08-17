RadarOnline сообщил об ухудшении здоровья британского короля Карла III

Tекст: ир

«Я делаю все, что в моих силах», – хрипел немощный король, передвигаясь с тростью по своему поместью в Норфолке.

По данным источника RadarOnline, Карлу 76 лет, он очень слаб и знает, что конец близок.

Сейчас он передвигается с тростью и все чаще выпивает, особенно виски, чтобы заглушить боль и отчаяние, которые он испытывает. Это печальный конец для него, но, как он продолжает всем говорить, он делает все возможное, чтобы сохранить самообладание», – рассказал инсайдер.

Недавно монарха фотографировали для новой серии портретов. Их сделали в Сандрингеме, его загородном поместье. Он выглядел спокойным, но при этом опирался на деревянную трость. Так, по словам источников портала, король «мужественно скрывал боль».

Источник, близкий к королевской семье, заявил: «В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось. Трость – это нечто большее, чем традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью. Королю предстоит тяжелая, безнадежная битва со своей болезнью, и он прибегает к виски, чтобы справиться с дискомфортом».

Ранее портал сообщал, что Карл тайно выращивает каннабис в Хайгроув-Хаусе в Глостершире, чтобы справиться с болью, вызванной раком.

Об онкологии у короля Букингемский дворец сообщал в феврале 2024 года. Тогда Карл III заявил, что намерен исполнять публичные обязанности полностью, чтобы продемонстрировать, что может сделать еще многое. В сентябре 2024 года сообщалось, что лечение следует положительной динамике.

