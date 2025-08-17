Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
RadarOnline сообщил об ухудшении здоровья британского короля Карла III
Британский король Карл III вынужден записать боль виски, поскольку проигрывает битву с онкологией, сообщают инсайдеры RadarOnline, заявляя, что он уже смирился, что его битва с болезнью безнадежна и конец близок.
«Я делаю все, что в моих силах», – хрипел немощный король, передвигаясь с тростью по своему поместью в Норфолке.
По данным источника RadarOnline, Карлу 76 лет, он очень слаб и знает, что конец близок.
Сейчас он передвигается с тростью и все чаще выпивает, особенно виски, чтобы заглушить боль и отчаяние, которые он испытывает. Это печальный конец для него, но, как он продолжает всем говорить, он делает все возможное, чтобы сохранить самообладание», – рассказал инсайдер.
Недавно монарха фотографировали для новой серии портретов. Их сделали в Сандрингеме, его загородном поместье. Он выглядел спокойным, но при этом опирался на деревянную трость. Так, по словам источников портала, король «мужественно скрывал боль».
Источник, близкий к королевской семье, заявил: «В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось. Трость – это нечто большее, чем традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью. Королю предстоит тяжелая, безнадежная битва со своей болезнью, и он прибегает к виски, чтобы справиться с дискомфортом».
Ранее портал сообщал, что Карл тайно выращивает каннабис в Хайгроув-Хаусе в Глостершире, чтобы справиться с болью, вызванной раком.
Об онкологии у короля Букингемский дворец сообщал в феврале 2024 года. Тогда Карл III заявил, что намерен исполнять публичные обязанности полностью, чтобы продемонстрировать, что может сделать еще многое. В сентябре 2024 года сообщалось, что лечение следует положительной динамике.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, личный повар покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарр и раскритиковал британского монарха за «пощечину» сотрудникам королевского дворца.