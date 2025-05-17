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    17 мая 2025, 19:28 • В мире

    Нового президента Польши определит влияние Запада и отношение к Украине

    Нового президента Польши определит влияние Запада и отношение к Украине
    @ Attila Husejnow/Dorota Prokop/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    В воскресенье, 18 мая, в Польше пройдет первый тур президентских выборов. Два фаворита, Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, настроены в равной степени антироссийски, но победа любого из них не несет ничего хорошего и Украине. Но самое активное участие в польских выборах по сути прямым вмешательством принимает Запад.

    Данные разных опросов не вполне совпадают, но если попытаться вывести среднеарифметическое, то первенство с 31,5 % поддержки удерживает кандидат от правящей либеральной «Гражданской коалиции» (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский, ратующий за укрепление «евросолидарности». На втором месте обосновался кандидат оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароль Навроцкий, у которого 23,6% потенциальных голосов.

    Третий в списке – Славомир Ментцен из популистской «Конфедерации», за которого готовы отдать голоса 12,6% избирателей. А ещё в состязании участвуют глава партии «Польша 2050» Шимон Головня, Магдалена Беят от «Левых» и Адриан Зандберг от партии «Разом». Среди прочих кандидатов, набравших менее 2%, присутствует, кстати, ненавидимый украинцами политик Гжегож Браун с его лозунгом «Остановить бандеризацию Польши».

    Поддержку кандидатам активно оказывают внешние игроки. 14 мая в польской Познани открылся экономический конгресс Impact’25, на который прибыл 44-й президент США Барак Обама. Формально – чтобы выступить с речью о глобальных вызовах и инновациях, но на самом деле его визит имел ярко выраженный политический подтекст: Обама прилетел, чтобы оказать поддержку Рафалу Тшасковскому.

    «Приезд Обамы называют попыткой внешнего вмешательства в польскую политику, но для сторонников Тшасковского визит может стать тем самым символом международной поддержки, укрепляющей его позиции против конкурентов, которых связывают с влиянием Трампа», – отмечает политолог, специалист по Польше Кристина Исмагилова. При этом конкуренты Тшасковского заподозрили здесь коррупцию – ведь за свое выступление Обама получил гонорар в 400 тыс. долларов, который ему выплатили не из средств избирательного штаба кандидата от «Гражданской коалиции», а из городского бюджета. Ведь мэром Познани является Яцек Яськовяк, член ГК.

    Еще любопытно то, что Обаму в этой поездке сопровождал Алекс Сорос, сын Джорджа Сороса, председатель печально знаменитого фонда «Открытое общество» (деятельность которого запрещена на территории России). Выступая в ходе конгресса, Сорос-младший выступил с резкой критикой нынешнего президента США Дональда Трампа, заявив, что начало его второго срока стало «худшим стодневным периодом среди всех президентов». Сорос призвал Европу объединиться в ответ на политику Трампа – для защиты своей «суверенности». Также он пообещал продолжить финансировать организации, «работающие на укрепление демократии».

    Появление Алекса Сороса в Познани связывают с его «инвестициями» в польскую политику,

    включая поддержку Тшасковского, чья предвыборная кампания, как предполагается, частично финансировалась через структуры, связанные с фондом «Открытое общество». «Приезд Сороса-младшего в Польшу – это очередной шаг Запада по усилению влияния на польскую политику, где Туск и Тшасковский с особенным рвением обслуживают интересы западных элит, а не народа», – подчеркивает Исмагилова.

    15 мая в польском Национальном исследовательском институте (NASK), специализирующемся на кибербезопасности, заявили о возможном внешнем вмешательстве в президентскую кампанию. Сотрудники учреждения выявили в популярной соцсети серию постов с политической рекламой, предположительно финансируемой из-за рубежа. Авторы этих постов, по данным NASK, активно рекламировали кандидатуру Рафала Тшасковского, одновременно поливая грязью его конкурентов. В NASK пришли к выводу, что в поддержание деятельности аккаунтов, работавших в пользу Тшасковского, были вброшены огромные суммы.

    Министр по делам цифровизации в правительстве Дональда Туска Кшиштоф Гавковский вынужден был подтвердить, что на рекламу Тшасковского в соцсети неизвестные потратили «сотни тысяч злотых». Однако Гавковский не стал уточнять, кто именно пытался вмешаться таким образом в польские выборы. Делать это ему явно было не с руки, так как ранее Гавковский заявлял о «беспрецедентных попытках вмешательства» со стороны России.

    Высказываются подозрения, что кампанию в поддержку Тшасковского проводила НКО Estratos, связанная с Демократической партией США.

    Главный конкурент Тшасковского – Кароль Навроцкий, глава польского Института национальной памяти. Его называют «польским Вятровичем»: по аналогии с печально известным деятелем, возглавлявшим аналогичное украинское учреждение. И польский Навроцкий и украинский Вятрович ставят во главу угла тему «укрепления национального сознания» за счет полной «дерусификации» и «декоммунизации». Навроцкий несет ответственность за снос большого количества монументов, оставшихся с времен Польской Народной Республики – причём ликвидируют памятники не только советским воинам, но и собственным польским солдатам, сражавшимся в рядах Войска народного Польского.

    Партия Навроцкого «Право и Справедливость» пытается играть на росте популярности в западном мире идей трампизма, связанных с отказом от наиболее неприятных практик «толерантности», насаждаемых либеральным интернационалом. «ПиС» в противовес «Гражданской коалиции» обещает бороться за уменьшение зависимости Польши от Брюсселя, сохранение национальной валюты, защиту прав польских крестьян, ограничение гей-пропаганды и запрет абортов.

    Недавно Навроцкий специально ездил в Вашингтон и постоял там рядом с Дональдом Трампом, который, если верить обслуживающим «ПиС» изданиям, сказал ему: «Ты победишь!»

    Кроме того, «Право и Справедливость» ищет себе поддержку среди консервативных партий других стран ЕС. У «ПиС», в частности, неплохие отношения с «Фидес», партией венгерского лидера Виктора Орбана; дружат они и с Джорджем Симионом, главой правого «Альянса за объединение румын». 14 мая Симион, недавно победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, публично поддержал Кароля Навроцкого – для чего лично прибыл на митинг в польский город Забж. Выступая там, Симион назвал Навроцкого «будущим президентом Польши».

    Наблюдатели говорят, что это событие свидетельствует не только о солидарности двух национал-консервативных политиков, но и сигнализирует о формировании более широкого альянса правых в Центральной и Восточной Европе. Оба кандидата, выступая на митинге, провозгласили идею «Европы ценностей» и «Европы отчизн» и выступили против дальнейшей централизации ЕС и либеральной повестки.

    Особо важный нюанс – отношение кандидатов на пост президента Польши к Украине и украинцам. Уже говорилось о том, что поляки в массе устали от украинской темы, относятся к ней с раздражение. Полякам не нравится, что украинские беженцы «паразитируют» за их счет и они хотят покончить с таким положением дел. Британская The Times посвятила этому большой материал. Издание пишет, что в Польше, судя по последним опросам, положительно относятся к украинцам только 25% населения (по сравнению с 83% в 2022 году).

    Издание подчеркивает, что этот показатель связан с ростом популярности правого кандидата в президенты Славомира Ментцена, ранее завившего, что украинцы обращаются с поляками «как с лохами». Ментцен имея 1,6 млн подписчиков в TikTok, сумел достучаться до многих молодых поляков. Как объясняет политический аналитик Войцех Пшибыльский, польскую молодежь возмущает мысль о том, что украинцы могут отнять у них возможности достойной работы. Оксана Пестрикова, координирующая помощь беженцам в Варшаве, подтверждает, что украинцы в Польше сплошь и рядом сталкиваются с враждебным отношением в свой адрес.

    Неудивительно, что подобные настроения избирателей попытался эксплуатировать не только Ментцен. Кароль Навроцкий в ходе своей предвыборной компании использует тему, в частности, Волынской резни – он обещает, что в случае прихода к власти добьется от Киева проведения всестороннего и правдивого расследования этого преступления. Недавно Навроцкий упрекнул Владимира Зеленского в отсутствии благодарности Польше. Также Навроцкий выдвинул лозунг «Польша прежде всего, поляки прежде всего» и потребовал, что и социальные пособия должны быть «прежде всего для поляков».

    Даже правящая «Гражданская коалиция» рассматривает возможность пересмотра системы начисления детских пособий и намеревается отсечь от доступа к ним тех мигрантов, которые не хотят работать и платить налоги в Польше. Более того, Рафал Тшасковский предлагает сделать из Украины «буферную зону» между Россией и Польшей. Отправлять же польские войска на Украину он не хочет.

    Пока что выглядит так, что победа достанется Тшасковскому – но уже во втором раунде выборов, намеченном на 1 июня. Вполне возможно, что конечный исход состязания определит скандал, в который умудрился влипнуть кандидат от «Права и Справедливости».

    Журналисты портала Onet откопали крайне стыдную историю, которой уже несколько лет: Кароль Навроцкий и его жена Марта получили у 80-летнего пенсионера по имени Ежи принадлежавшую тому квартиру. Взамен они пообещали обеспечить Ежи, передвигавшемуся на костылях, пожизненный уход: жилье, питание, одежду, вносить за него коммунальные платежи и оплатить, когда придет время, расходы на похороны. Стороны заключили договор – однако обещания своего Навроцкие не сдержали. Выяснилось, что Ежи, которому Навроцкий выделил меньшую жилплощадь, сидел без денег, еды, электричества и отопления – и в конечном итоге угодил в социальный приют.

    «Навроцкий просто хотел завладеть квартирой, а потом ему было все равно. Я никогда не сталкивалась с таким наглым обманом», – указывает полька Анна, соседка Ежи. Пытаясь отмыть свое имя от скандала, Навроцкий заявил, что передаст квартиру, которую он выманил у пенсионера, «на благотворительность». Однако его репутация уже получила непоправимый урон.

    Поражение Навроцкого и «ПиС» может привести к тому, что симпатии консервативного настроенного электората могут утечь от них к Славомиру Ментцену и «Конфедерации». 38-летний Ментцен – восходящая звезда польской политики. Его популярность, особенно в среде молодежи растет за счет того, что он умеет сделать красивый жест. Например, известности Ментцена крайне поспособствовало то, что он, посетив в феврале Львов, жёстко высказался в адрес местных властей, выделивших немалые деньги на восстановление музея нацистского преступника Романа Шухевича, разрушенного российской ракетой. Кроме того, у Ментцена есть перед политиками «ПиС» то преимущество, что он, в отличие от них, не был у власти и, соответственно, не успел замазаться в коррупционных скандалах. И если он не умудрится наделать непоправимых ошибок, то его шансы на победу в ходе президентских выборов 2030 года выглядят весьма весомыми.

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