The Telegraph: Украина и Польша поспорили из-за дня памяти жертв Волынской резни

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Польши увековечить память о «так называемом геноциде» противоречит «добрососедским отношениям между Украиной и Польшей», передает The Telegraph.

Польский парламент на этой неделе утвердил новый государственный праздник 11 июля в память о жертвах геноцида, совершенного украинскими националистическими группами во время Второй мировой войны. Эта дата знаменует то, что поляки называют «Волынским кровавым воскресеньем», когда в 1943 году в результате операции украинских эскадронов смерти были убиты тысячи мирных жителей в поселениях по всей Волынской области.

«Поляки не должны искать врагов среди украинцев, а украинцы не должны искать врагов среди поляков. У нас есть общий враг – Россия», – заявили в МИД Украины.

По оценкам, во время Второй мировой войны украинскими националистами было убито около 100 тыс. поляков в попытке гарантировать, что Волынь не станет частью послевоенной Польши.

Несколько ведущих польских политиков в прошлом сигнализировали о том, что признание массовых убийств геноцидом является предварительным условием для поддержки Польшей будущего членства Украины в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейм Польши утвердил День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного Организацией украинских националистов (ОУН*, признана нацистской) и УПА.

Новый скандал вспыхнул в отношениях между Польшей и Украиной из-за реакции Киева на изменение формулировки дня памяти.

Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.