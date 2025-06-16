Валерия Лобановского обвинили в «неуважении» к украинскому языку и культуре

Tекст: Вера Басилая

Валерий Лобановский, знаменитый тренер сборной СССР и киевского «Динамо», подвергся критике на Украине за якобы пренебрежительное отношение к украинизации, сообщает ТАСС.

В статье журнала «Украинский тиждень» сообщается, что Лобановский в течение многих лет «сознательно формировал в клубе русскоязычную среду и проявлял неуважение к украинскому языку и культуре».

Также ему поставили в вину отказ включать гимн Украины перед матчами «Динамо». Авторы статьи указывают, что несмотря на то, что Лобановский был уроженцем Киева, он не поддерживал инициатив по демонстрации украинской национальной символики.

Издание приводит мнение Лобановского, которое он озвучивал на страницах «Советского спорта». По его словам, борьба за приоритет украинского языка в Киеве проходила так, будто он когда-то подвергался дискриминации, хотя, по мнению Лобановского, этого не было. Он полагал, что некоторые чиновники отказывались от родного языка из страха обвинений в национализме, но нормальные люди всегда сохраняли свою культуру и из-за этого не страдали.

За время работы Лобановского киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз брало Кубок СССР, пять раз – чемпионство Украины, выигрывало два Кубка обладателей кубков и один Суперкубок УЕФА.

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