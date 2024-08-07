Кандидата в вице-президенты США обвинили в мошенничестве с едой при пандемии COVID

Нового кандидата в вице-президенты США обвинили в «массовом» мошенничестве с COVID

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет ABC News, после того как Вальц присоединился к кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис в качестве возможного вице-президента, критики обвинили губернатора Миннесоты в бездействии по предотвращению масштабного мошенничества с COVID-19 в штате.

Согласно федеральным обвинениям, предъявленным за последние пару лет, по меньшей мере 70 человек были участниками широкомасштабного преступного сговора, который использовал две финансируемые из федерального бюджета программы питания для обманного получения более 250 млн долларов в рамках одной из крупнейших мошеннических схем эпохи COVID в стране.

Обвиняемые предположительно использовали некоммерческую организацию из Миннесоты под названием Feeding Our Future, чтобы избежать жесткого контроля со стороны министерства образования Миннесоты, которое должно было осуществлять надзор за программами.

На данный момент более 20 человек признали себя виновными или были осуждены за участие в мошеннической схеме. Ни одному из них пока не вынесен приговор. Двое из обвиняемых были признаны невиновными, и большинство из них все еще ожидают суда.

«Обвиняемые фальсифицировали документы, они лгали и они обманным путем утверждали, что кормили миллионы детей в Миннесоте во время COVID», – заявил помощник прокурора США Джозеф Томпсон на пресс-конференции в июне после завершения первого судебного разбирательства по этому делу. «Это поведение было не просто преступным. Оно было развратным и наглым», – добавил он.

Согласно отчету, после отмывания десятков миллионов долларов мошенники предположительно использовали подставные компании для покупки роскошных автомобилей, лодок и ювелирных изделий, для путешествий и погашения долгов, а также для приобретения недвижимости в Миннесоте и по всему миру.



В отчете, в котором вообще почти не упоминается губернатор, не содержится какой-либо конкретной вины в адрес Вальца или его непосредственного офиса. Но Тейраб и другие критики говорят, что Вальц по-прежнему заслуживает хотя бы части вины за массовое мошенничество.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой кандидат в вице-президенты в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США Тим Вальц.