Человек-вода идет за Харрис

Тим Вальц – кандидат в вице-президенты в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США – немец по происхождению, как и половина возглавляемой им Миннесоты, поэтому называть его будем не Уолз, а именно Вальц, – мужик интересный. Нестандартный для номинантов на высшие посты США.

Невысокое образование. И колледж, и университет – не то что не Лига Плюща, а даже не второго ряда. При этом и то и другое – льгота со стороны Нацгвардии, где он служил четверть века резервистом. Университет – в 40 лет, незадолго до выхода в отставку и потери прав на соответствующую образовательную льготу.

Весьма условное «ветеранство». Да, он 24 года числился в Нацгвардии со всеми причитающимися ништяками, но кроме регулярных учебных сборов был занят только полгода в Европе, когда после 11 сентября 2001-го Буш-младший мобилизовал всех способных носить оружие и отправил на операцию «Несокрушимая свобода». Вояка, в общем, весьма условный, но фотки в форме есть, что и позволяет демократам противопоставлять его ветерану морской пехоты с командировкой на войну Вэнсу.

Политический путь. Как конгрессмен, он относился к «правым демократам». Избирался на деньги «Национальной стрелковой ассоциации» (NRA). Его избирательные кампании строились на близости к народу: фотографии с поросятами, винтовка в руках, видео с починкой джипа, бейсболки, джинсы, улыбающиеся белые лица вокруг.

И вдруг – в процессе выборов губернатора своей Миннесоты и сразу после победы – Вальц меняется. Внезапно выяснилось, что «винтовки убивают детей», и он становится защитником ограничений на огнестрельное оружие, сообщив, что потратил на благотворительность сумму, эквивалентную инвестициям NRA в его политическую карьеру. Он горячо поддерживает аборты, превратив за время своего губернаторства Миннесоту в один из центров абортивного туризма Штатов и став первым губернатором, лично посетившим абортарий для такого рода услуг. И – вчерашний герой рейтингов «наиболее близких к республиканцам демократов» – оказывается наиболее яростным критиком Трампа, причем из наиболее «модной» сегодня позиции: «Они странные какие-то и хотят странного».

С цветным населением и трансгендерами в Миннесоте тяжело, деревня, но он находит и их, и тоже яростно защищает от «дискриминации» – оперативно приняты соответствующие законы, заслужившие одобрение на уровне центрального офиса Демпартии. Во время протестов BLM нацгвардия штата начала бороться с ними с большим опозданием, но учитывая маленький в сравнении с крупными центрами масштаб разрушений, это осталось незамеченным всеми, кроме политических оппонентов.

Так, «правый», близкий по повестке к республиканцам Вальц-конгрессмен внезапно оказался «левым» губернатором-прогрессистом, которого хвалят наиболее левые фигуры Демпартии вроде Берни Сандерса. При этом никуда не делись фото с поросятами, починка пикапа «Форд» на проселке и прочее из арсенала «доброго старого Вальца».

Думаю, именно это и сделало его номинантом Камалы Харрис. Он – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. War-veteran с четвертью века «службы» (если верить агитматериалам), никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии – и это в постоянно воюющих Штатах. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей с женой и двумя детками, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

Доппельгангер – «двойник из тени» героя немецкого романтизма. Забавно, что на первом же мероприятии с Харрис он заливисто хохотал, как она, причем раньше за ним этого не замечали. Полностью растворяться в среде, в том, что нужно здесь и сейчас – крутая и востребованная способность современного политика. Может оказаться – вместе со всеми поросятами, винтовками, абортами, трансгендерами и медалями «За 20 лет тыловой службы» в одном флаконе – хорошим способом запутать трампистскую низовку. Ну и на дебаты человека-воды Вальца с совершенно определенным, жестким Вэнсом будет посмотреть интересно. Интересней, чем на дебаты Харрис – Трамп.

Источник