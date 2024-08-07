Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от Демпартии

Tекст: Антон Антонов

Харрис выступила перед сторонниками в Филадельфии. На сцену она вышла вместе губернатором штата Миннесота Тимом Уолцем, которого выбрала своим напарником на выборах – Уолц станет вице-президентом в администрации Харрис, если они одержат победу.

Харрис сказал, что им нужно «проделать немало работы». «Мы темные лошадки этой гонки. Я точно знаю, с чем нам придется столкнуться», – приводит ее слова ТАСС.

В свою очередь, Уолц заявил, что готов провести дебаты со своим оппонентом от Республиканской партии Джеймсом Дэвидом Вэнсом: «Не могу дождаться дебатов с этим парнем. Если, конечно, он захочет встать с дивана и прийти».

Напомним, как следует из заявления председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона, по итогам онлайн-голосования выдвижение Харис кандидатом в президенты США поддержали 99% делегатов Демократической партии.